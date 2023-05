Diaranson mainta parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a bin dilanti pa vocifera su malcontento tras e reunion di e siman aki pa trata e situacion di Stichting Algemene Bejaardentehuis Aruba (SABA). Dowers ta considera cu SABA ta bou un atake formal di gobierno, specificamente Minister Ursell Arends. Pa e parlamentario ta increibel cu tin un minister cu ta scoge pa bisa cu e kier haya maneho di cuido di nos grandinan pasobra e ta e persona cu ta bin cu e politica nobo, mientras cu e politica nobo ey ta di caba cu tur cos cu ta di e bieunan

“Hasta mester caba cu nos hendenan grandi, hendenan cu a traha y construi e pais aki, cu no tin e respet y no ta haya e trato digno mas cu nos tabata conoce na e pais aki,” Dowers a declara. Pa e minister por hustifica cu e tin atake frontal contra tur cos cu ta di e bieunan, e ta bin cu un atake contra directiva, personal cu mentira; bin Parlamento y a gana nos.

E mentira ta ora cu Minister Arens a bisa cu e no a corta subsidio di e institucion mustrando documento pa lora wowo di representantenan di pueblo. Sinembargo, Dowers mes a bay investiga y ta resulta cu den landsbesluit di 2020 ta para e recorte di Covid di 12.6% di e subsidio. “Den e decreto gubernamental caminda a bisa cuanto ta haya, ta bisa cuanto ta corta nan tambe,” e parlamentario a splica. Otro mentira cu e minister Ursell Arends a presenta cu SABA no ta paga awa ni coriente. Investigacion di e parlamentario a demonstra cu SABA si ta paga y hopi placa tambe.

Dowers ta puntra su mes ta con e por bin parlamento bisa cu nan ta gaña SABA ta gaña. Bisa su tras cu e ta sumamente disgusta cu e organisacion, habri frontal contra nan bisando cu e no tin confiansa ni den directiva, ni den director. E parlamentario ta spera cu directiva keda sinta caminda nan ta y no sucumbi pa e ofensa di parti i minister y su mentira.

Dowers: “Abo ta exigi pa e fundacion tin tur cos na ordo, mientras abo den e gobierno aki cu bo ta sostene, ta bin pasa ley dos pa tres aña despues di a malgasta placa di pueblo cu e excuus di covid. SABA si ta superman y superwoman y nan mester tin tur cos up to date, mientras gobierno mes no por cumpli cu locual ta exigi di SABA” A sigui bisa cu Minister ta exigi di SABA pa tin un accountantscontrole sabiendo masha bon cu hustamente esey ta nifica mas placa, pero di otro banda no kier duna nan loke mester pa e cuido mes.

E parlamentario a splica cu SABA a mustra con tur gasto di operacion a subi y pasobra nan a haci uzo di derecho fundamental, gobierno kier caba cu nan. Dowers ta puntra si esaki ta Aruba of Venezuela of Rusia? E argumento di minister cu e organisacion ta mucho caro, sinembargo e gasto di personal ta derecho cu ta ancra den CAO.

Dowers ta conclui cu Minister Arends kier desmantela cuido medico. Esaki ta un desaroyo sumamente lamentabel. For di propio seno di fraccion di coalicion a vocifera cu nan ta desea un trankilidad pa e casnan di anciano. E parlamentario di oposicion ta spera cu esaki lo pone e mandatario reflexiona. “Core cu e poco hendenan cu ta dispuesto pa maneha e fundacionnan pa despues nan bira un extension di gobierno caminda nan por haci kico nan kier,” asina Dowers a finalisa bisando.