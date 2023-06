Relaciona cu tratamento di e caso di Vacuna Gate andando recientemente na Corte di Prome Instancia, parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP), drs. Arthur Dowers ta reitera su opinion cu e titular di Salud Publico, Dangui Oduber mester, no solamente bin dilanti y duna cuenta, pero tambe asumi e responsabilidad y entrega su retiro.

E fayonan cu a hiba na e investigacion di varios hoben pa supuesto benta di certficado falso di vacunacion ta djis algun di e abusonan cu Gabinete Wever-Croes I y II a comete durante e temporada di pandemia contra e pueblo di Aruba. Tabatin tambe boet y medidanan irealistico cu no tabatin ningun contribucion na e comunidad.

E fraude den sistema di registro di vacuna ta similar na loke a sosode cu e programa di FASE, segun Dowers. Miyones a bay pa persona cu no tabatin mester, mientras cu esunnan cu en realidad tabata merece, a keda sin haya un ayudo. Tur e fayo aki a keda aproba y pordona pa coalicion di MEP y RAIZ den Parlamento.

Awo Vacuna Gate ta yega corte y ta constata cu tres persona, campañado di e minister tabatin e poder di mina e programa di salud y crea risico pa otro ciudadano. Un crimen grave, na opinion di e Dowers. Berdad casonan similar a pasa a otro pais, sinembargo, e mandatarionan responsabel a sea retira boluntariamente of haya nan retiro.

Na Aruba Ministerio Publico ta papia di un organisacion criminal, pero ta tres detencion so tin y Dowers ta cuestiona cu e investigacion no a desenmascara tur esunnan involucra. Y no ta e prome fout grave di Minister Oduber; prome cu esey tabatin e lekmento di lista di personanan infecta. Supuestamente a haci un investigacion, di cual nada concreto a sali na cla. Asina mes, a duna ken cu ta acceso na e sistema di otorgamento di certificado di vacuna.

Dowers: “Si esaki no a rementa di e forma cu el a rementa, nan lo a tap’e tambe. Ta hopi cos a sconde y stroba di sali na cla. Te hasta a papia di figura prominente cu a haya documento falso relaciona cu covid. Por ta el a caba pa awo, pero dia cu e gobierno aki bay, lo bin investigacion mas profundo y amplio.