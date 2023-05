Na bispo di e introduccion di BBO na frontera, Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP), drs. Arthur Dowers a bay na waf di Barcadera pa haci un ultimo yamada na Gabinete Wever-Croes y specificamente prome minister y minister di finansa, pa reconsidera e decision aki cu lo ta catastrofico pa e economia y e saco di e ciudadano.

Dowers ta califica e plan di introduccion di e impuesto nobo como uno diabolico cu ta bin for di e mesun Evelyn Wever-Croes y Xiomara Ruiz-Maduro cu durante campaña a sigura tur hende cu nan a studia e materia y conoce bon y p’esey nan lo goberna sin medida. Sinembargo, prome cos cu a haci ta bati pueblo cu medida. Cu boca yen di excuus a bin cu aumento di BBO, BAZV y a trece un belasting extra cu a yama BAVP.

“Tur e placa cu a bosha bin den nan saco nan a malgasta y ta sigui malgasta. Te dia di awe, nos ta mira cu nos tin un gobierno cu ta batiendo pueblo cu medida treciendo hopi extra miyones den saco di gobierno, pero e placa aki nunca ta yega si bo tin gobernante cu no ta cumpli cu loke nan a priminti,” asina e parlamentario a expresa, añadiendo cu “a priminti di baha gasto di gobierno, di abogado, di minister, pero no a haci nada di esaki y tur dia bo ta wak aumento di friends and family, mas gasto, auto cu prijs ridiculo pa core aden pasobra nan mester djodjo y fiesta riba bo custia.”

Pa ilustra e incapacidad di e minister di finansa, Dowers a bisa cu mas cu un aña ta papia di un BTW cu no a prepara y despues a lag’e cay. Despues a bin cu un BBO aan de grens, laga seis luna pasa sin prepara y awo henter pueblo ta den incertidumbre. Dowers: “Un minister adicto na medida cu mester bay rehab pa medida pasobra ki ora cu ta, ta riba medida so e ta pensa. A bin cu excuus cu ta loke Hulanda a pidi, caminda Hulanda mes a desmenti esey.”

E parlamentario di oposicion a splica cu BBO ta un belasting cu ora bo bende algo y haya entrada p’e bo ta paga gobierno un parti di dje; nunca pa uza como invoerrechten. Faltando apenas un luna, no tin claridad riba hopi cos, incluyendo si e comerciante ta paga belasting riba e prijs cu a cumpr’e of riba douanewaarde, por ehempel. Loke si tin claridad ta cu su introduccion ta crea un aumento drastico di costo di bida pa nos hendenan pasobra comerciante tin gasto adicional, no solamente pa financia e BBO, pero pa e cambio den su administracion.

“Mi sa cu Xiomara Ruiz Maduro nunca di su bida a traha den un compania priva cu un administracion pa e compronde con ta funciona. P’esey e no ta compronde cu no por introduci un ley y spera cu un siman despues ya henter pais por aplic’e.” No tin duda pa Dowers cu un bes mas Gabinete Wever-Croes no ta tene cuenta cu e ser humano, cu e consecuencia di nan acto pa cu pueblo y ta nifica cu e ciudadano ta bay paga p’e atrobe.

Riba dje, Evelyn Wever-Croes awo kier tira culpa riba comerciante y te hasta riba su propio partner den coalicion, esta RAIZ. Dowers ta recorda e prome minister cu no ta comerciante a campaña of ta sinta den stoel di gobierno tumando decision. Si tabata Minister Wever tabata atende cartera di finanzas, por ta cos lo por tabata otro, pero ta Evelyn y Xiomara mes mester asumi nan responsabilidad pa e desaster nan ta creando.

Ta duel e parlamentario pa haya yamada y comentario riba caya di pensionado cu awo e tin cu sali bay busca un trabou pa e por paga pa su cuminda, of di botica cu ta bisa cu nan ta cansa di wanta zundra pa motibo cu asegurado mester paga pa su mes remedi. Dowers ta bisa den direccion di Gabinete Wever-Croes II cu pueblo ta sufriendo y sclamando y gobierno mester cumpli cu su promesa di baha gasto. Ta hopi tristo unda nos a yega, unda cu desesperacion lo pone hende haci cos cu no mester y probablemente ta caya lo bira e ultimo recurso pa mustra gobierno cu cos no por sigui asina.