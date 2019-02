Arthur Dowers (AVP): Gañamento riba Asilo Politico desbarata!

Durante e conferencia di prensa semanal di Partido AVP, Parlamentario Arthur Dowers a habri y desbarata, cu declaracionnan graba di Prome Minister, relaciona cu otorgamento y engaño di asilo politico. Parlamentario Dowers a declara cu hopi ta e informacion robes y gañamento cu a bin ta tumando luga durante e ultimo aña aki y ta pa e motibo aki a bin dilanti awe cu algun grabacion durante su presentacion pa mustra ta con e pueblo di Aruba ta wordo engaña.

Nos tin un Minister Presidente cu a duna diferente declaracion caminda e ta remarca cu e papelnan di Rode Kruis y UNHCR no tin ningun balor na pais Aruba y hustamente dicho papelnan aki ta esunnan uza pa personanan cu a bin Aruba, haya status te cu Hues a ordena cu nan por keda. Na mes momento declaracionnan di Minister di Husticia actual, fuertemente cuestiona door di nos partido, na momento cu un persona (Elio Blijden) cumpliendo cu su trabou a hay’e confronta cu medida drastico den su contra, pasobra e Minister a enfatisa cu nan ta proteha pa e gruponan aki. Nan a kita Director di Warda nos Costa, na momento cu e menor aki di 15 aña envolvi den crimen na pais Aruba a yega Warda nos Costa pa pidi pa yudansa pa e regresa su pais. Mirando su edad hoben a opta pa hib’e Rode Kruis mientras ta warda su deportacion y pa sorpresa Minister di Husticia ta sali y tuma medida contra e director pasobra e hoben ta proteha y no tin mag di deport’e pasobra lo hinca nan den problema cu organisacionnan internacional, e mesun organisacion cu Minister President a bisa cu niun di nan papelnan tin balor y cu e Gobierno aki no ta reconoce!

Arthur Dowers a presenta varios documento caminda por a tuma nota di fecha di entrada na pais Aruba di e persona en cuestion, cu ta e mes un indocumenta deteni pa agredi su pareha, cu a resulta despues di ta un criminal peligroso busca na su pais Venezuela pa varios acusacionnan pisa. E persona aki lo a drenta Aruba dia 19 di september 2017 a yena su papel di UNHCR, mas sigur lo a bay core parada di victoria cu partido MEP, despues e persona aki na April 2018 (cu hopi tempo caba ilegal riba nos isla) ta yena e papel di Rode Kruis y dunando e asina ey e poder di por keda, cu papelnan cu segun Prome Minister no tin balor, pero Hues a dicta otro. Mester enfatisa cu bo NO por pidi asilo politico asina aki riba caya despues cu bo ta ilegal y ta hustamente e Gobierno aki ta dunando asilo politico of dunando proteccion caminda cu no a pidi’e corectamente.

Ora bo pidi Asilo politico bo ta haci esaki ta e prome stacion cu bo yega na e Pais. Bo no por keda ilegal riba e isla anto despues bay yena papel di asilo politico. Conociendo Andin Bikker, e lo mester por a brinda e persona aki un otro tipo di proteccion y cu esaki e Hues lo a dicta na su fabor, pasobra cu e 2 papelnan ey so e Hues no lo tuma e decision ey pa e keda. No solamente e Minister aki ta conoci como protector di Pedofielnan, cu ta laga nan bay prome cu ora y culpa Ministerio Publico, awo e la pone acerca protector di batido di muhe tambe.

Pa finalisa Parlamentario Arthur Dowers ta bisa cu Minister Bikker a pasa varios aña ta pas bachi te cu e la coy stof den cashi ta warda pa e posicion, te cu awo el a logra bira Minister di Husticia pa asina e bin para tur crimen, “nos tur a wak cu e no a logra ni lo logra tampoco. Mucho menos e sa con pa atende cu e vraagstuk di asilo di Venezuela. Un situacion cu na momento cu nan a drenta den Gobierno no tabata ni pasa cuatro caso, nan mes a crea e problema aki, protegiendo e abusadonan y mas tristo gañando nos pueblo cu papelnan cu nan a yena despues di ta seis pa shete luna ilegal na Aruba no tin ningun balor”.

Un investigacion mester tuma luga y busca prueba di dje, cu a duna un persona ilegal basa riba e papelnan aki y por cierto contra ley, pasobra e tabata ilegal caba na momento cu el a bay yena esakinan, cu awo akinan e ta protegi bou mando di Hues. Mester bisa cu ta logico tambe, pasobra si como Gobierno bo a duna e persona aki un permiso, Hues ta bisa bo tin cu respeta e permiso cu bo a dun’e. Algo grave, e Minister di Pais Aruba a bira protector di criminal / abusadonan. Esaki ta e Minister cu tur siman a pidi pa Dowers tuma su retiro pa e tuma su posicion, awo e ta trankil y observando e desaster cu e ta cometiendo. Na Parlamento regularmente buscando ayudo di su colega Candelaria y otro miembronan di Parlamento pero miho cos pa e haci ta tuma honor na su mes, e tuma su retiro, pasobra no por cumpli cu promesa nan haci.

