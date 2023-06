Un biaha mas partido MEP a tuma nota di un atake sin pia y sin cabez di parti di ex Minister di Husticia Arthur Dowers di AVP contra autoridadnan oficial di nos pais. Den su ultimo atake sr. Dowers a comproba un biaha mas cu su persona y partido AVP desde principio no ta respeta autoridadnan oficial den nan investigacionnan y constantemente ta cuestiona henter e procedura hudicial. Den pensamento troci di partido AVP, husticia no ta ciego!

Un sin respet total

Den su ultimo reaccion relaciona cu e caso di vacunacion, sr. Dowers a mustra su desconfiansa y sin respet total pa loke ta e investigacion cu autoridadnan a haci den e caso aki. Alavez su persona a bagateliza tur e trabaonan profesional y imparcial di e autoridadnan concerni. Y tabata parce como sifuera cu Dowers mes tabata desea di ta sinta riba stoel di Landsrecherche y Ministerio y instrui nan kico y kende(nan) mester ser investiga y te hasta cuanto castigo lo mester pidi pa e sospechosonan.

Agitacion contra OM

Hecho ta cu na tur ocasion y na momento cu un caso no sali na agrado di partido AVP, nan ta agita y critica entre otro Landsrecherche y Ministerio Publico. Nos tur por corda ainda con prome cu eleccion 2021, colega di Dowers, esta Benny Sevinger a expresa cu si vota pa su partido AVP, nan lo ruim op e departamento di Ministerio Publico. Y poco luna despues dilanti di Cas di partido AVP den Rancho nan a bolbe expresa e menasa serio aki contra Ministerio Publico, esaki den presencia di un otro politico fracasa y sin curpa, esta polis Eric Ras.

FASE y Vacunacion

Alavez den su reaccion Arthur Dowers a referi na ehecucion di e proyecto di FASE y tambe Vacunacion. Lo ta bon pa refresca mente di Dowers un biaha mas ya cu tabata hustamente e proyecto di FASE a percura pa pone pan riba mesa di miles di famia na Aruba y cu e proyecto di Vacunacion a haci nos pais mas resiliente y p’asina nos por a recupera di e pandemia devastador. Awe henter comunidad ta disfrutando di e recuperacion aki.

Por ultimo, AVP mester comprende loke un hues den pasado a dicta como sentencia den e caso di bentamento y destruccion di e kiosco di sr. Gibbs den Caya Betico Croes. Hues den su sentencia a declara cu e gobierno di AVP a zaag na e pianan di stoel di nos democracia. Pues AVP ta conoci caba como un partido cu ta dispuesto pa sigui trapa riba democracia di nos pais.

Cu e pensamento y actitud mediocre di Arthur Dowers siguramente el a descualifica su mes pa bira Ministro di Husticia den futuro.