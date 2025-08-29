ArtWeek Aruba 2025 ta bira realidad for di 1 te 7 di september na San Nicolas, bou di e tema inspirante “Art for Justice.” Dos evento spectacular ta habri e siman: ArtTable riba dialuna 1 di september y ArtFashion riba diaranson 3 di september.

ArtTable ta inaugura e programa cu un mesa creativo grandi na Promenade di San Nicolas. Ta un invitashon pa pueblo henter, turista y amante di experiencianan unico pa bin pinta den aire liber, bou guia di artista local y internacional. Carchi pa ArtTable ta US$100 pa persona, inclui material di arte, biña y snacks. Cupo ta limita, p’esey ta fundamental pa sigura bo carchi trempan via artweekaruba.com.

Tres dia despues, e catwalk di San Nicolas lo bira escenario pa ArtFashion: Justice on the Runway. Moda ta bira mensahe, cu diseñadonan local y internacional lo mustra coleccion cu ta pone husticia y inclusion den spotlight.

Entre nos talento local, lo t’ey Elisa Lejuez presentando su coleccion “Themis, the Greek Goddess of Justice”, un colaboracion entre Maison Ryon y Yahaira Maduro, ademas di Ronchi de Cuba y su coleccion ‘Identidad 2025’. Carchi pa ArtFashion ta disponibel via artweekaruba.com y na Trash By Ronchi.

E dos evento aki ta forma e antesala perfecto pa e gran Aruba Art Fair, cu lo tuma luga di 5 te 7 di september na San Nicolas. Pa esunnan cu kier biba henter e experiencia di Arte pa Husticia, tin un All-Access Week Pass pa US$120, cu ta duna entrada pa ArtTable, ArtFashion y tur tres dia di Aruba Art Fair.

Bishita artweekaruba.com, sigura bo entrada y forma parti di ArtWeek Aruba 2025. San Nicolas lo briya cu arte, moda y mensahe di husticia – y bo no kier keda afo. Pa e lista completo di actividad, presentacionnan en bibo di artista y agrupacionnan musical, diseñadornan local e internacional y opcionnan di entrada, visita www.artweekaruba.com of e pagina di Art Week Aruba riba Facebook y Instagram.