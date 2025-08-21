E celebracion cultural mas importante di nos isla, Art Week Aruba ta cla apodera di e centro di San Nicolas pa gozo di tur su bishitantenan entre 1 y 7 di september proximo. Bou di tema “Art for Justice”, e festival ta sigui expande combinando creatividad, instalacionnan immersivo y expresion intercultural den un grito pa responsabilidad y cambio.

E detayenan pa edicion di e aña aki a keda anuncia oficialmente durante e conferencia di prensa cu a tuma luga diahuebs mainta na ArtisA Gallery. A hiba palabra Tito Bolivar, responsable pa e proyecto completo, hunto cu Tracey Nicolaas, encarga cu Art Fashion, Derchlien Dijkhoff representando Aruba Tourism Authority, Raquel Lampe, cabesante di Filomena College MAVO, y Clair Brown di Fundacion Tur Cos Ta Posibel. Nan presencia hunto a enfatisa e spiritu di cooperacion y e amplio participacion di comunidad cu ta na e curason di Art Week Aruba 2025.

Un siman di arte cu proposito

E festividadnan ta cuminsa riba 1 di september cu Art Table: Brushstrokes for Justice, un experiencia di pintura bou di strea. Mas cu 100 amante di arte ta haya guia di artista pa crea un canvas hunto enfoca riba husticia, igualdad y empatia—compaña pa biña, pasaboca y hopi inspiracion.

Riba 3 di september, Art Fashion: Justice on the Runway ta converti moda den activismo. Diseñador Arubiano y di exterior lo presenta coleccionnan cu ta reta e normativonan social y ta mustra husticia como protesta visual.

E siman ta yega na su climax cu Aruba Art Fair (5–7 september)—un festival di tres dia cu ta reuni mas di 100 artista den cuater galeria immersivo, muralnan, presentacion y oferta culinario internacional. Bishitantenan por wak instalacionnan, demostracion en bibo y arte cu ta denuncia desigualdad y ta duna voz na comunidadnan menos representa.

Inclusion ta keda central den e mision di Art Week Aruba. E aña aki, tanto studiante di Filomena College MAVO, como preso di KIA a haya oportunidad pa ricibi entrenamiento y guia artistico, pa capacita nan pa crea nan mes obranan cu lo ta expone na e feria. E iniciativa aki ta parti di un compromiso mas amplio pa genera cambio significativo via arte—usa creatividad como un brug pa conecta comunidadnan, stimula dialogo y inspira transformacion.

Como parti di e programacion di e aña aki, bishitantenan lo tin e oportunidad pa participa den un Collector Preview Hour exclusivo, cu ta duna un vista trempan riba e obranan selecciona, guia pa curador reconoci Renwick Heronimo. Riba domingo 7 di september, e programacion ta sigui cu e tan anticipa Mural Tour, un caminata guia den e caya vibrante di San Nicolas, unda organizador Tito Bolivar lo comparti historia exclusivo tras di e mural iconiconan y nan nificacion cultural.

Un movemento, no djis un feria

For di su fundacion, Aruba Art Fair a sirbi como un plataforma cultural y social. E di 8 edicion, enfoca riba “Justice”, ta un continuacion di e tema di aña pasa—“Activate: Rebel, March, Change”—pa pidi mas responsabilidad, reflexion y transformacion via arte.

Comunidad, comercio y creatividad hunto

Mas cu un exposicion, e feria ta un simbolo di empoderacion di comunidad. E programa ta inclui takeover visual, competencia culinario, concurso di scol, publicacion di arte y programacion den television. E feria ta un celebracion dinamico di diversidad creativo y impacto social.

Programa di Festival 2025

Evento

Fecha

Descripcion

ARTTABLE: Brushstrokes for Justice

1 september

Pintura colectivo na aire liber, guia pa artistanan di Aruba.

Art Fashion: Justice on the Runway

3 september

Moda cu mensahe—coleccionnan cu ta desafia e nocion di husticia.

Aruba Art Fair: Art for Justice

5–7 september

Festival final cu galeria, mural, presentacion y gastronomia global.

Entrada

Art Table: USD 100

Art Fashion: USD 50

Aruba Art Fair: Day Pass USD 15 & Weekend Pass USD 20

Art Week Pass: USD 120 ta disponibel pa un experiencia completo.

Tocante Art Week Aruba

Organisa pa ArtisA y dirigi pa Pure Aruba Events Foundation, Art Week Aruba ta transforma San Nicolas den capital di arte di Caribe. Cu mural, performance publico y programa di comunidad, e siman ta mustra e diversidad cultural y potencia creativo di nos isla. Art Week Aruba ta un produccion di ArtisA cu cooperacion di Aruba Tourism Authority. TeleAruba, Privada Stays & Elite Productions.

Uni – Laga Arte Demanda Husticia

For di pintura immersivo te na activismo riba pasarela y arte den caya, Art Week Aruba 2025 ta invita tur hende pa experiencia creatividad como un catalisado pa husticia. Portanan ta habri riba tur fecha pa 7 PM. San Nicolas ta warda bo!