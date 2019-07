Art Rules ta yegando su fin The Pancake Gallery ta traspasa e antorcha

Despues di 10 aña di produccion di e programa educacional Art Rules, fundadornan di The Pancake Gallery Foundation: Ira y Ayra Kip a dicidi di conclui e programa. Den un carta habri e fundacion ta expresa su gratitud y aprecio na tur cu a yuda hasi Art Rules posibel.

Art Rules a cuminsa como un vision pa crea un plataforma di educacion di Arte riba e isla di Aruba. E programa a lansa su prome edicion na 2010 cu mas di 200 participante.

Nos a realisa cu nos tawata bezig cu algo grandi ora cu tanto mucha a aparece pa e kick-off. Crea den solamente 6 luna cu un budget chikito di nos mayornan pa lanta un stichting, nos a logra bende nos vision na algun negoshi local y diferente subsidiario di gobierno di Hulanda. Den e prome edicion nos a reuni 20 amigonan artista for di rond mundo pa guia lesnan den diferente disciplina den un programa intensivo di 2-siman. E programa a continua cu 6 edicion consecutivo cu artistanan international bishitando Aruba for di rond mundo; New York, Washington DC, Baltimore, L.A., Paris, London, Amsterdam. Algun hasta a biaha for di mas leu mane Japon, Sud Africa pero tambe mesun importantemente artistanan di hermana islanan Curacao y St. Maarten.

Mientras cu e programa y su popularidad a crece, nos fundacion a busca e oportunidad di expande su vision na otro paisnan. Un intento pa lansa na Surinam no a logra, pero cu ayudo di nos sponsor principal RBC Royal Bank y dos visionario hoben y fundadornan di Curacao Cares, Lysaye de Windt y Deva Silliee, Art Rules Curacao a bira un realidad na 2014. Art Rules Curacao a crece bira un programa den su propio derecho, crea y diseña especificamente pa e industria artistico di Curacao, cu tin un rikesa cultural fuerte. Cu sosten immenso di comercio, scolnan, mayornan y claramente artistanan creciente buscando oportunidad pa experiencia Art Rules, ela bira un exito instantaneo.

Sin embargo, un programa no por sobrevivi sin inversion sostenibel y despues di un evaluacion riguroso di nos realidad financiero nos tawata forsa pa tuma un break na Aruba, cu e deseo di regresa despues di un aña. Lamentablemente, 2 intento na 2017 y 2018 no a logra. Mescos tawata e caso na Curacao despues di a completa edicion 2018. E tawata un di e edicionan mas exitoso den tur e 5 añanan di Art Rules, pero financieramente nos a yega na e punto critico. E clima economico na Curacao cu a cambia drasticamente den ultimo añanan, tawata tin un impacto directo ariba nos programa, asina drastico cu nos no tawata sigur si nos por a presenta nos showcase final na 2018.

Ademas di ta un peso financiero, nos mester a admiti cu fisicamente, mentalmente y spiritualmente e retonan aki a cuminsa hasi efecto ariba nos bida personal. E preguntanan cu nos a puntra nosmes tawata claro y asina e resultado tawata duidelijk tambe. Adicionalmente nos ta dos persona creativo sumamente ambicioso kende despues di 10 aña, ta cla pa un reto nobo.

Nos a completa nos mision y yega na nos meta inicial?

Art Rules semper a enfoca sumes riba e mision di cultiva habilidad door di crea espacionan sigur caminda cada ken por para den nan berdad y tin e capacidad completo pa desaroya sumes. Sin embargo cu capacidad ta bini hopi responsabilidad. Pa e motibo ey Art Rules a surpasa educacion di Arte. Nos ta un movement! Un accion cu pa 10 aña caba a planta simia di inspiracion y perspectiva nobo den mas di 1200 individuo. Un accion cu a introduci metodonan y ideanan di rond mundo cu lo tin impacto riba artistanan mes pero tambe e sector di arte na Curacao y Aruba, e ta un identidad cultural cu ta mantene su autenticidad relaciona cu resto di mundo.

Pues si, mission cumpli!

Nos ta orguyoso cu na 2009 e movement a invigora e sector di arte y cultura na nos islanan materno di Aruba y Curacao y cu nos hunto cu un gran cantidad di hende a forma parti di dje. Esta un bunita tempo pa biba aden.

Nos deseo ta cu hobenan riba e isla sigui persigui nan ambicion y soña di ta e mihor version di nanmes, paso tin asina hopi talento riba tur dos isla, manera diamantenan bruto.

Nos ta spera cu mundo sigui mira nos experiencianan y haya inspiracion pa crea y comparti mas cu nan por. Nos ta sigur cu e proximo generacion di productornan creativo ta cla pa sigui e caminda y nos ta honra pa pasa antorcha na nan.

Danki na tur cu a inverti den Art Rules cu fondonan, donacion, subsidio, sponsorships, tempo, ideanan, conseho y mas cu tur cos: Amor.

Ira y Ayra Kip

