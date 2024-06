Diadomingo awo ta un excelente oportunidad pa expone bo mes na un poco di arte den un ambiente casual. Na mesun momento bo ta apoya un fundacion cu ta haciendo un trabou grandi den fomenta e conocemento y practica di arte visual den e proximo generacion. ‘Celebrando e Legado di Mondriaan, Miro y Picasso’ ta e titulo di e exposicion cu cual fundacion‘Art Is Fun’ ta clausura su aña escolar 2023/2024.

Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez, fundado di e Art Is Fun ta splica cu nan filosofia ta di brinda un programa educativo integral; un den cual e alumno ta siña di arte plastico, danza, escultura, moda y mas. E programa ta habri pa mucha cuminsando na edad di 4 aña y tambe tin disponibilidad pa adulto. Ta cuminsa cu un curso di inicio y asina ta keda pasa door di nivel 1 te 4.

Segun Gonzalez, di e manera aki ta logra un comprondemento mas profundo, ta desaroya e deseo di crea arte y ta domina tambe e maneho di e herment y materialnan. “Pa medio di wega y actividad, e alumnonan ta desaroya nan habilidad,” e fundado a indica.

Lesnan ta bay di september pa juni, cu un curiculo y programa structura pa ehecuta. Na fin di aña ta custuma di ofrece un evento den forma di un exposicion pa mustra na mayor, amistad y publico en general loke a siña y haci durante e aña.

Fundacion ‘Art Is Fun’ ta invita un y tur pa pasa diadomingo awo 30 di juni 2024 na Ballroom di Ritz Carlton entre 11’or di mainta y 2’or di merdia. Tin riba 200 pieza di arte, desfile di moda, presentacion di baile y mas, for di 70 alumno entre 4 y 14 aña. Pintor Hulandes Piet Mondriaancu su tecnica den color primario y preto cu blanco ta un enfoque principal, mescos cu e pintornan Spaño Jean Miro y Pablo Picasso.

Di su banda, Empowered Art Academy of Dance lo presenta dos pieza bunita, cual un di nan yama ‘Paris’. Tambe Gonzalez hunto cu e cosedo Diego Giraldo a elabora ocho diseño di moda cu lo ta presenta pa modelo profesional y algun alumno den tres desfile durante e mainta. Fuera di esey lo tin piezanan di impresion Asiatico cu ink y papel y presentacion di makiyahe artistico y corporal.

Art Is Fun Foundation ta gradici Prins Bernhard Cultuurfonds Caribense pa su sosten den otorga 30 beca pa mucha cu awo tin e oportunidad di adkiri e conocemento di arte y herment pa bida. Pa aña escolar 2024/2025, e fundacion kier amplia nan cupo pa asina por brinda mas mucha e oportunidad aki. Tambe lo sigui duna sosten na vakantie camps den diferente bario.

Si ta desea di haya mas informacion tocante e curso y cuponan disponibel, por tuma contacto a traves di nan pagina di Facebook of bishitando e sede na Boegoeroei 26, Quartz Building.