“Art Fashiomn 2019” unda moda ta topa cu arte ta dia 20 di November na San Nicolas

Durante comferencia di prensa di e evento “Art Fashion 2019” Sr. Tito Bolivar director di “Artista” a duna informacion riba e evento aki. E aña’ki “Art Fashion” tin un tema nobo cu ta yama “Breaking The Silence” caminda cu lo bai papia di diferente “awareness” den sociedad y esaki lo bai sosode den e capital di arte di Caribe y Aruba, cu tur hende sa caba ta San Nicolas. Eynan lo usa e “canvasnan” esta e murayanan cu Aruab Art Fair ta laga atras pa e desfile di e “street art fashion” aki. Fabiana ta e proyect manager di e evento aki y ta splica riba e artistanan cu lo bini pa e show grandi aki. Entre e diseñadonan cu e aña’ki li tey, ta haya Gigiola Gomez, representando e diseñadonan local y ta ripiti su presencia. Tambe lo tey Valentina Terra representando e diseñadonan internacional treciendo su diseñonan di tas y tambe Marlon Oduber, Elca Moran y tambe Pehna y Victoria Secret cu lo bai haci campañanan den e show aki pa cu “awareness”. Fabiana a sigui bisa cu lo bai tin Marina y Gianina. Cada un di e diseñadonan aki lo bini cu nan “awareness” y pa e show esaki lo tin un nificacion di arte urbano. E show aki ta trata di arte urbano loke ta nifica cu lo mescla moda cu arte urbano. Cada un di e diseñadonan aki lo tin un mensahe fuerte pa cu “awareness”. E mensahenan aki poco poco lo wordo divulga p’asina e por cai completamente den loke ta conoci como arte urbano tambe. Fabiana a sigui bisa tambe cu nan ta haciendo un casting tambe pa recluta tur artista local pa nan tambe forma parti di e show grandi aki. Tito Bolivar a bisa tambe cu tur hende mester compronde cu e show aki lo ta un “street fashion show” cu no solamente ta celebra nos diseñadonan local y internacional pero tambe ta papia riba diferente topico cu ta pasando den nos sociedad cu ta hopi importante. Sr. Bolivar a sigui bisa cu tambe tin “culture awareness”, “child abuse” y tin diferente cosnan ta pasando den sociedad y atrabez di e show di moda aki y unico den su totalidad, lo bai transmiti e informacion aki pa comunidad di Aruba. pa cu “Art Fashion 2019” lo bai tin diferente hende cu lo ta e caranan. Sigur Sr. Bolivar kier a duna danki na Departamento di Cultura cu lo bini cu full e acto teatral dilanti p’asina yuda e designernan y siña nan con pa expresa teatralmente loke nan ta sinti pa trece e informacion cu nan kier trece dilanti p’asina comunidad por goza di esaki pero na mesun momento sinti cu nan no ta nan so. E show mes lo tuma luga dia 20 di November na San Nicolas y invitacion ta bai na un y tur pa keda pendiente di medionan social caminda e organizadonan lo bai ta anuncia mas y mas di loke ta trata “Art Fashion 2019”. Tambe keda pendiente pa loke ta ora e ticketnan sali na benta y asina invita tur hende tambe bin experiencia e show aki unda cu arte ta topa cu moda y cu e proposito di trece un causa dilanti y pa kibra e silencia tambe tocante e causanan aki.

