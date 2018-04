Arsenal ta gana Estrella 2 – 0 den futbol femenino

Futbol femenino a continua dialuna anochi den stadio Guillermo Trinidad na Dakota ora cu e ekiponan di Arsenal y Estrella a topa otro. Den ambos ekipo nos por a mira hopi caranan hoben combina cu esnan un poco mas experencia. E ekipo di Arsenal a ataka mas cu Estrella y a haya algun bon oportunidad pa habri e marcador pero e acabada padilanti no tabata fuerte unda hopi oportunidad clave a bay perdi. Di otro banda Estrella rato rato tabata yega padilanti di e gol di Arsenal unda cu a opta pa hunga e bala largo. Na di 27 minut un fayo di e defensa central di Estrella, e delatero Juzmary Werleman ta kita e bala for di dje y ta drenta e area penal usando su liherez, e ta laga dos defensa su tras y cu un tiro lastra den skina cortico e ta bati e portero di Estrella pa e 1 – 0. Den e di dos tempo, Arsenal a sigui den atake y ta logra anota un gol mas pa medio di Stephany Leon pa asina e wega finalisa 2 – 0 na fabora di Arsenal.

Den un combersacion cu sosteni Pedon Morillo di Arsenal e ta conta nos cu Arsenal no ta mesun fuerte cu aña pasa unda e termina na di cuater lugar. E ekipo no ta entrena serio unda tiki hungador ta yega tereno di bala y esey ta hasi cu no tin un bon sistema di wega unda hopi batimento di bala ta tuma lugar. Di otro banda entrenador Lando Everon di Estrella ta conta nos cu e ta satisfecho cu su ekipo mirando cu awor numa e mucha muhernan a cuminsa na hunga bala y e progreso real den cada uno lo por ser mira dentro di dos aña. Asina mes e ta sigur satisfecho cu nan prestacion y sigur e atendencia na entrenamentonan.

