Arsenal a inaugura nan mini cancha deportivo

Riba diasabra atardi tabatin celebracion den Angochi. Un otro soño di e ekipo di futbol Arsenal a bira realidad na momento cu e mini cancha deportivo, cu yerba artificial, a keda inaugura door di Prome Minister Mike Eman.

E Proyecto aki no ta solamente un soño di Arsenal cu a bira realidad pero tambe di Prome Minister Mike Eman, kende ta e motor tras di e prome mini cancha di futbol cu yerba artificial, cual a wordo construi na Centro di Bario Brazil.

Algun luna atras a keda anuncia cu ta bay realisa 7 mini cancha di futbol rond Aruba cu patrocinio di e Programa Olympamerica di e Organisacion Deportivo Panamericano atrabes di Comite Olimpico Arubano bou presidencia di sr. Roy Mezas. Enbes di uza e suma di placa pa un solo proyecto grandi, Gobierno a haci apelacion pa laga mas tanto organisacion beneficia di e ayudo aki y tabata algo cu COA tabata di acuerdo cun’e sigur.

Diabuebs atardi Dakota, e prome cu a keda cla, a wordo inaugura den presencia grandi di miembronan di e ekipo SV Dakota y Centro di Bario Dakota. Ademas di e dos organisacionnan, otronan cu a bin na remarca pa un di e mini canchanan aki ta La Fama, Estudiantes, Ayo y Washington. Tin un mas cu ta den desaroyo, cu ta esun na Cura Caba Zuid y esaki ta wordo ehecuta door di FCCA.

Durante e ceremonia di inauguracion a hiba palabra Pedro Morillo, kende semper a lucha pa e organisacion Arsenal hunto cu su famia. `E ta yena mi di emocion y orguyo, cu a yega como un sorpresa, cu e miniturf aki a wordo dedica na mi persona,”Morillo a expresa. Pero tambe el a bisa despues di e añanan cu e ta traha cu Arsenal, for di su 19 aña te cu su 60 y pico aña, el a dicidi di retira como entrenador y a pasa esaki pa su yiu.

E muchanan di bario mes ta hopi entusiasma, Morillo a bisa. For di momento cu a informa cu ta bay construi un miniturf, e muchanan a cuminsa haya entusiasmo pa yega tereno.

E fundador y Presidente di Arsenal tin masha aprecio y agradecimento pa Prome Minister Mike Eman pa e proyectonan di Arsenal y Angochi. Semper cu a acerca e mandatario, Morillo ta bisa, el a coopera sea ta pa e ekipo of e bario. Mi ta masha”contento cu e ta coopera hopi cu deporte”.

E proximo cancha cu lo bay keda inaugura ta den e pueblo di Savaneta, esta na veld di La Fama, diahuebs awor pa 6or di atardi.