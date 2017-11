Arqueologia na Aruba mester di mas ley pa yuda proteha esaki

Den un entrevista cu Sr Raymundo Dijkhoff, hefe di departamento cientifico di Museo Arqueologico Nacional Aruba ta splica cu ora tin oportunidad pa hasi bishita na lugarnan Arqueologico ta importante pa hasi esaki paso e historia ta algo grandi. Sr. Dijkhoff ta amplia.

E exposicion arkeologico ta duna e pueblo e oportunidad, di visita sitionan arkeologico, paso na Aruba nos leynan ta masha anticua y no tin legislación adecua. E sitionan arkeologico no ta wordo habri asina no mas pa púbico, pa sigura nan proteccion. Loke nan ta haciendo ta duna publico presente, pa bishita e sitionan arkeologico caminda tin arkeologiconan presente.

Aruba tin varios sitio, e.o. unda e hendenan a biba, unda nan a planta etc. Cada un di tin su propio caracteristicanan. Y den e exposicion e aña aki ta bay tin dos luga cu tin dibuhonan ariba baranca, esey ta parti di e herencia spiritual indigena di Aruba, unda cu na Paraguana y paradera, cu ta situa ariba tereno particular, unda publico normal no tin acceso. Porta den pubicacion por wak e dibuhonan ariba baranca. Esunnan ultimo cu nan ta haciendo ta un springplank functie

Na Paradera tambe tin dibuho ariba baranca tin dos asistente arkeologoco cu tambe o duna informacion y splicacion vooral di e punto di bista di experiencia.E di tres sitio ta Santa Cruz 35, un sitio di preservacion historico.

Un persona cu caba di bishita un sitio arkeologico sigur lo sinti cu lo mester haci lo posibel pa preserva e sitionan aki.