Armand Hessels: “E pueblo mester lanta for di su pasividad y bringa pa su derechonan”

Road to Good Governance II, e simposio tan spera pa loke ta Bon Gobernacion lo tuma luga diaranson dia 16 di januari 2019, den e ballroom di Paseo Herencia.

Un di e organisado di e simposio aki ta Sr. Armand Hessels, cu tin varios aña ta treciendo su columnanan, treciendo na atencion di comunidad, kico ta e derecho di e ciudadano pa tira bista ariba dje, pa loke ta bon gobernacion.

Sr. Armand Hessel a cuminsa na bisa cu expectativanan ta halto pa e simposium aki. E prome simposio cu a tuma luga na september 2017, tabata tin como meta conscientisacion na inicio pa e comunidad di Aruba. Eynan caba e hende a keda hopi sorprendi cu e interes cu tabata tin ya cu e tempo ey a yena e sala. A pone tur cos ariba website.

E biaha aki ta trece e lidernan principal ariba varios tereno, pa duna nan vision y nan compromiso pa mehora e situacion di Aruba. Tanto ariba tereno financiero – economico, como ariba tereno huridico. P’esey tambe ta bin cu’n elenco hopi respeta. Pa cuminsa tin presidente di Banco Central, Sra. Jane Semeleer, cu lo duna su punto di bista di kico Banco Central ta mira como e miho manera pa recobra atrobe, un bon rumbo pa Aruba. pasobra cu no mester lubida, segun Sr. Hessel, cu tur e instancianan den pasado semper a duna nan consehonan y mayoria di nan a wordo neglisha, si no ta tur. Despues di Sra. Semeleer, Prome Minister Sra. mr. Evelyn Wever- Croes lo bin dilanti y lo trece un presentacion di con nan tin pensa di soluciona e problemanan di Aruba. Locual Sra. Wever- Croes lo trece dilanti ta iniciativa di kico lo tuma luga den e proximo añanan.

Despues di esey, lo sigui dos hende homber. Na prome luga, lider di fraccion di coalicion, Sr. Rocco Tjong. Tambe a pidi e lidernan di fraccion di e dos partidonan mas grandi di Aruba, tanto AVP como MEP, pa ta presente y Sr. Tjong di MEP a reacciona di biaha di un manera positivo. Motibo pa cual a invita e dos lidernan aki di fraccion ta door cu MEP y AVP semper tabata e dos partidonan mas grandi cu semper a determina e funcionamento di Parlamento. No tin niun hende na Aruba cu por nenga cu Parlamento a desfunciona. Sr. Rocco Tjong a acepta e reto aki. No ta necesario pa analisa e parti aki, pero si kico lo bay haci pa Parlamento bay funciona miho awo. Pero Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP, nunca a reacciona ariba e invitacion. Ni sikiera despues di a bolbe manda e invitacion. A manda e invitacio TRES biaha, y hasta a bay busk’e pa top’e personalmente pa invit’e un biaha mas. Y hasta despues atrobe, deun un otro encuentro hunto cu Sr. Rocco Tjong.

Niun hende no por nenga cu cos a bay malo, e ora dicon e dos lidernan di fraccion no ta bin hunto pa traha e presentacion y trece hunto dilanti, pa mustra e pueblo di Aruba, cu awo realmente awo tin cierto seriedad pa mehora e situacion. Pero ni ariba esey Fundacion Bon Gobernacion a haya un contesta, cual ta algo di lamenta.

E di cuater persona cu lo hiba un presentacion, ta mr. Alexander van Dam, Procurador General di Aruba, cu lo bay papia un poco mas ariba e maneho nobo cu tin e ultimo añanan na henter mundo. Mal gobernacion no ta algo di Aruba so, pero e tabata algo normal rond mundo. Pero como cu un di e consecuencianan mas serio di mal gobernacion di corupcion ta pobresa di e pais y pobresa di comunidad. Hende a cuminsa lanta contra mal gobernacion y corupcion. Na hopi pais nan a cuminsa investiga procedimento di politica, di politico cu a bin investigacion y persecucion penal, cu hopi politico, te hasta presidente di pais grandi ta wordo cera. Algun ehempel ta loke a pasa cu presidente di Corea del Sur, na Brazil, Ecuador, Africa y hasta Europa, unda cu ultimo aki a sentencia e lider politico mas grandi di e pais na 50 aña di prizon pa corupcion. Na ex- Antiyas tambe, por mira loke a pasa cu Sr. Gerrit Schotte.

Na Aruba tambe, un ex- minister na luna di januari lo bin den corte pa scucha kico lo pasa cun’e, pa motibo di su actitud anterior. E ta un desaroyo hopi positivo pa comunidad y naturalmente hopi fastioso pa politico. Pero ta bon pa hende haya e confiansa cu nan por haci algo, cu no ta solamente cera boca y hala atras, pa laga politica haci y deshaci. Pero e pueblo, e ciudadano tin un bos importante. Pero e ciudadano mester lanta for di un tipo di pasividad y haya confiansa cu e tambe ta importante y cu e tambe tin derecho den un pais. Te asina leu Sr. Armand Hessel, di Fundacion Bon Gobernacion.

