Armand Hessels: “Ban sigui riba e caminda pa bon gobernacion”

Ami semper tin problema cu hende cu ta defrauda otro y despues ta actua como si fuera nan tin solamente bon intencion. Simplemente nan ta kere cu otro no ta compronde kico ta tuma luga tras di cortina? Of ta djis un cuestion di falta completo di sentido di berguensa?

Tuma e partidonan politico cu ta(wata) na mando na Aruba. Tur a yuda eleva patronahe politico na nivel di arte. Ya caba e surplus di personal ta costa e pagadonan di impuesto mas o menos Afl. 200 miyon pa aña.

Mescos ta conta pa e administracion financiero cu a hiba. Tur aña suma cuantioso (t)a bay perdi pa motibo di ineficiencia y fraude. Ademas e sistema di impuesto anticua y complica ta laga espacio pa evasion di impuesto riba escala grandi. Den caso di mehoracion lo tin Afl. 100 miyon na entrada adicional di impuesto.

Y laga nos no lubida e perdidanan gigantesco cu Aruba a sufri pa motibo di proyecto sospechoso y/of cu a faya. E promedio ta mas di Afl. 30 miyon pa aña durante 31 aña.

Pero tin mas gasto pa motibo di mal gobernacion na Aruba. Fayo presupuestal, hopi biaha como consecuencia di e gastonan enorme di e personal di gobierno y otro fayonan, a tapa structuralmente cu prestamo. Awendia e prestamonan ey ta costa nos Afl. 215 miyon na interes. Por atribui minimo Afl. 120 miyon na prestamo, como consecuencia di mal gobernacion.

Si conta tur suma hunto, ta resulta e suma increibel di Afl. 450 miyon pa aña. Exclusivamente pa cubri e consecuencianan di mal gobernacion. Esey ta 1/3 parti di e presupuesto total di Afl. 1.350 miyon. Tene na cuenta cu ta sin conta e daño economico

Pero esey no ta e unico problema. Pa facilita e ‘maneho’aki, e gobiernonan consecutivo a ‘elimina’ henter e sistema di checks & balances. Nan a logra esey dor di neglisha structuralmente e instancianan di conseho y control manera Conseho Consultativo, Servicio Central di Accountant, Controlaria General, Conseho Social-economico, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, Comision Financiero, Comision Nacional pa Finansas Publico, Comision di Lennep, etc. Den esey, Parlamento a duna su cooperacion n’esaki. Riba dje a obstaculisa e trabou di control di Servicio Central di Accountant y Controlaria General dor di limitacion riba personal y fondo.

Analisis di tur rapport di e instancianan menciona ta trece na cla cu den tur esey continuamente sa viola Constitucion y otro ley. Cu sa entrega presupuesto irealista na un manera sistematico (engaño!). Cu Parlamento semper sa legalisa tur esaki di manera retroactivo. Cu structuralmente sa neglisha advertencia serio di e instancianan oficial pa cu e maneho financiero-economico y social. Cu semper sa descuida e consecuencianan di maneho fatal, manera tawata e caso pa cu SVB y AZV. Tambe sa hala recomendacion importante pa mehoracion di e calidad di gobernacion un banda. Esaki ta indica cu conscientemente a scoge pa mal gobernacion. Ademas (tapa)tin un falta structural di transparencia y na dunamento di cuenta di e maneho cu a hiba. Manipulacion di informacion y intimidacion (cultura di miedo) te ainda ta na ordo di dia. Tur esaki ta mustra bon cla cu tin un indiferencia grandi pa cu bienestar di e comunidad di Aruba, locual tin consecuencia financiero y socioeconomico hopi grandi. Esaki ta bay linea recta contra e promesa di e mandatarionan na comienso di nan aceptacion di nan funcion nobo.

Con tur esaki ta(wata) posibel? En realidad tur esaki ta consecuencia di falta di integridad di e mandatarionan politico. Esaki ta sali na cla for di e modus operandi den e proyectonan sospechoso y/of cu a faya. Riba dje e rapport Koerten di Servicio di Siguridad di Aruba y e rapport di Tom Blickman (The Rothschilds of the Mafia on Aruba) na fin di añanan ’90 ta mustra riba e lasonan entre politico y mafia. Si considera tur cos hunto, ta parce cu a hiba un maneho cu ta parecido na esun di organisacion criminal. E desaroyonan reciente cu detencion di un ministro pa motibo di corupcion (?) ta duna e impresion cu e situacion no a cambia mucho den e ultimo añanan. E pregunta ta: con pa sigui awor?

Den esaki, rapport Calidad ta papia idioma cla. E rapport ta expresa un desconfiansa grandi pa cu politica pa realisa cambio positivo. P’esey tambe e ta haci un apelacion fuerte riba ciudadano pa nan mes vigila y, si ta necesario, reforsa gobierno pa hiba un maneho segun e criterianan di bon gobernacion. Esey ta exigi di ciudadano cu nan semper mantene un actitud critico. Como cu esakinan mester actua contra agrupacion organisa manera partido politico y gobierno, nan tambe mester organisa nan mes. Pa logra esey, formacion di movemento civil ta e caminda indica.

Pa Aruba, esaki ta e principal alternativa. E ta rekeri un cambio di mentalidad, tanto di parti di (mayoria di) pueblo, como di e mundo politico. Cambio di mentalidad semper ta un asunto di un aliento largo. Pero una bes cu tin un comienso, ta dificil pa para e trein. Ta di spera cu e reciente simposio pa bon gobernacion a pone e prome paso den e bon direccion.