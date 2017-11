Armada Argentino ta apunta na e hipotesis di explosion di e submarino desapareci

BUENOS AIRES, Argentina- Armada Argentina a señala diahuebs cu un “evento singular, straño, violento y no nuclear ta consistente cu un explosion” den e zona unda cu e submarino Argentino ARA San Juan a disparce ocho dia pasa den Oceano Atlantico cu 44 tripulante a bordo.

Segun e capital di e embarcacion Enrique Balbi, embahada di Argentina na Austria, Rafael Grossi, experto nuclear, a señala den un comunicacion cu gobierno dia 15 di November, cu den e zona a registra un “evento singular, straño, violento y no nuclear ta consistente cu un explosion”.

Dialuna ultimo, e capitan di e embarcacion Gabriel Galeazzi a splica na prensa cu diaranson dia di e desaparicion di e submarino, e barco a comunica cu el a sufri un daño electrico den su baterianan. Esaki ta algo cu, segun el a bisa e momento ey na e Marina Argentino, no mester a afecta e funcionamento di e submarino.

