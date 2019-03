Arma di candela ilegal den videoclip

WILLEMSTAD, Curaçao: Weekend cu a pasa a aparece un bes mas via di medionan social un videoclip. Den e videoclip, cuater hoben ta zwaai cu arma di candela. E video aki a causa hopi conmocion den nos comunidad na unda no mester tin luga pa arma di candela. Arma nan ta wordo busca efectivamente dor di autoridad. Ya tin hopi victima caba dor di uzo di violencia. Posesion di arma pa cua no tin permit ta prohibi. Pa e motibo aki, sospechosonan lo keda detene dor di polis y wordo encarcela. Pa posesion di un arma di candela tin un castigo di 18 luna. Pa regla, hues ta duna un castigo incondicional. Dos di e hobennan cu a aparece den e video ta encarcela, hustamente pa posesion di arma ilegal. Nan lo mester hustifica nan mes cerca hues. Ta haciendo un investigacion na e dos otro hobennan cu te ainda ta desconoci.

Si bo tin informacion tocante e hobennan aki nos ta suplica pa tuma contacto cu polis via 917 of via e number anonimo 108. Na momento cu imagennan shocking wordo distribui via internet, Ministerio Publico ta conta cu bo cooperacion. Riba internet no ta existi anonimidad, sigur no na Corsou. Hunto nos por haci nos comunidad mas safe, esey ta den bo interes tambe! Bo ta yuda?

