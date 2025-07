Aruba Investment Agency (ARINA), un unidad di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI), ta distancia su mes completamente for di actividadnan fraudulento cu ta wordo realisa uzando su nomber y imagennan di lidernan politico manera e Prome Minister y e Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, pa convence publico pa inverti den stocks of otro producto financiero.

ARINA no ta ofrece trading ni crypto

Nos ta enfatisa cu ARINA no ta envolvi den ningun tipo di trading di stocks, crypto of otro instrumentonan financiero. ARINA nunca ta solicita hende pa inverti, no ta trata cu cryptocurrency y tampoco tin ningun relacion cu e yamadanan of videonan genera pa AI cu ta uza nos nomber pa defrauda hende.

ARINA ta e unidad oficial di promocion di inversion bou di DEZHI. Nos ta guia y yuda inversionistanan stranhero (y local) cu kier inverti na Aruba. Nos ta duna informacion tocante permiso di negoshi, tereno, oportunidadnan pa sectornan specifico y regulacion gubernamental.

Alerta pa publico

Nos ta pidi e comunidad pa keda alerta y no bira victima di SPAM calls of di engaño cu ta uzando e nomber di ARINA of figuranan gubernamental. Si bo ricibi un mensahe, video of yamada cu ta pidi bo pa inverti den stocks of crypto, por fabor reporta esaki na autoridadnan competente.

Contact nos pa informacion oficial

Pa informacion oficial tocante inversion na Aruba, por fabor bishita nos website http://www.investinaruba.com of manda un email na [email protected].

Laga nos traha hunto pa proteha e integridad di e clima di inversion aki na Aruba.