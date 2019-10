“Argumentonan fofo Sr. Candelaria a trece pa nenga debate”, segun Sr. Rocco Tjon

Den conferencia di prensa pa Fraccion di MEP den Parlamento, Sr. Rocco Tjon a elabora en breve riba e invitacion cu su persona a haci na miembro di AVP Sr. Cadelaria pa un debate of mas bien un intercambio di opinion riba proceduranan hudicial. Akinan Sr. Tjon a declara cu e ta lamenta cu Sr. Candelaria a nenga anto kico ta lamenta mas ainda ta e motibonan cu Sr. Candelaria a duna pa nenga e invitacion aki. Ta pa medio di un email e miembro di AVP a splica cu su dos motibonan ta cu Sr. Tjon no ta e persona pa determina su agenda y akinan Sr. Tjon ta reaccion bisando enfaticamente cu e sta sigur cu ningun hende ta determina agenda di ningun hende y sigur den e caso di Sr. Candelaria aki tampoco. Pero pa motibo ey, Sr. Tjon a sigui bisa, pa evita cu Sr. Candelaria ta bini cu argumentonan fofo den e invitacion a specifica cu Sr. Candelaria mas di specifica e dia y ora p’asina e mes por dicidi riba su agenda. Anto e di dos motibo pakico Sr. Candelaria a nenga e invitacion ta pasobra supuestamente e no kier bai comenta riba ningun caso penal. Anto pa e motibo ey, segun Parlamentario Tjon di MEP, den e invitacion a wordo specifica cu no kier bai debati riba contenido di e caso sino mas bien riba proceduranan hudicial. “Pakico nos ta haya esaki asina importante ta pasobra ora partido AVP ta insinua cu e caso aki ta uno di persecusion politico, e ta importante pa splica pueblo con nos aparato hudicial ta funciona y con nos proceduranan hudicial ta funciona”, asina Parlamentario Rocco Tjon a sigui bisa. Akinan Sr. Tjon a sigui bisa cu nada di nada ta berdad cu akinan ta trata di supuestamente persecusion politico y e ta lamenta cu ora el a wak e contesta di Sr. Candelaria cu atrabez di su contesta, y pueblo por a wak su reaccion tambe, e mes ta haci politica y Sr. Tjon ta lamenta esaki pasobra den e contesta cu supuestamente e no kier bai un debate pasobra e no kier atacha e bon funcionamento di e aparato hudicial, Sr. Candelaria ta bolbe insinua cu ta trata di persecusion politico. ‘Mi ta lamenta esaki profundamente y mi ta kere cu Sr. Candelaria ta lubida cu ora e papia di pone presion riba e aparato hudicial riba Cuerpo Policial y Ministerio Publico, mi ta kere e ta lubida cu algun luna atras el a marcha na Warda di Polis di Shaba pa exigi libertad di un persona afilia na nan partido. Y mi ta kere cu ora abo como ex-Alto Inspector di Polis presta bo mes pa tipo di cosnan aki, e ora bo ta pone presion riba e aparato Hudicial”, asina Parlamentario Rocco Tjon a declara.

