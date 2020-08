Argumento di POR pa pidi retiro ta infunda Corte su veredicto ta sostene locual Minister Lopez – Tromp a bin ta splica

Dialuna 17 di augustus 2020 Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp a entrega un carta na Parlamento di Aruba relaciona cu e veredicto cu Corte a duna den e caso di Aruba Offroad Foundation contra Pais Aruba. Manera ta conoci, e veredicto a sali na fabor di nos medio ambiente, flora y fauna. E veredicto aki tambe ta di importancia relaciona cu e reunion publico cu a tuma lugar dia 31 di juli ultimo cu tabatin como meta pa retira Minister Marisol Lopez – Tromp.

Minister di Husticia a bisa den prensa cu Minister Lopez – Tromp lo ta mete den cartera di otro ministernan. Minister Bikker tabata kier a kibra e maneho di FPNA y laga tur UTV y ATV keda core den Parke sin tene cuenta cu leynan internacional di medio ambiente. Den e veredicto Corte ta mustra claramente cu ta FPNA ta dicidi over di su maneho ya cu FPNA tin e autoridad exclusivo pa tuma decisionnan cu ta regarda e maneho di e Parke, pues ta nan so por dicidi si ta laga UTV’s y ATV’s drenta e parke y core riba e caminda of no y asta no mester pidi autorisacion di KPA ni DOW tampoco. Y esaki ta ancra den e landsbesluit Arikok. E unico papel cu e mandatario di Infrastructura y Medio Ambiente ta desplega ta esun di salvaguardia nos Medio Ambiente.

Ta di lamenta cu e Minister di Husticia y e Fraccion di POR kier uza e situacion di Parke Arikok como un di e puntonan pa exigi retiro di Minister Lopez – Tromp. Contrario na loke e fraccion di POR y Minister di Husticia Andin Bikker a trece dilanti, ningun momento Minister Lopez – Tromp a mete den cartera di e Minister di Husticia of Minister di Transporte. FPNA ta e unico cu ta tuma desicionnan riba e maneho di e Parke.

Pa conclui por bisa cu e Fraccion di POR nunca por a uza e argumento aki pa retira Minister Lopez – Tromp for di su funccion ya cu asta Corte su veredicto a duna Minister rason riba loke el a bin ta splica su colega pa basta tempo caba, esta cu e no por mete den e maneho di FPNA.

