Aretha Franklin: un voz cu a paga

DETROIT, Merca- E cantante Mericano, Aretha Franklin a muri diahuebs 16 di augustus, 2018 den su cas na Detroit , Michigan,na edad di 76 aña. Pa mas di cinco decada, Aretha Franklin a deleita mundo cu su cancionnan di cambio, alegria y dolor. E voz aki awor a paga.



Gwendolyn Quinn, representante di Franklin, a sigura cu “The Queen of Soul” a fayece door di cancer di pancreas, segun e agencia di noticia AP.

“Ta un di e momentonan mas scur di nos bida, nos no por haya e palabranan adecua pa expresa e dolor di nos curason”, e comunicado difundi pa e famia ta bisa. Nan ta gradici tambe tur e mensahenan di “amor y apoyo” ricibi, y ta pidi pa respeta e privacidad di e famia den e momentonan dificil aki.

INFANCIA

E artista a nace dia 25 di maart 1942 na Memphis, Tennessee. E tabata yiu di un pastoor Baptista y un cantante di gospel. Ora cu su famia a muda pa Detroit, Aretha a cuminsa canta den misa unda cu su tata tabata pastoor, un clerigo Baptista. El a cuminsa su carera profesional como cantante cu su 18 aña di edad. E tabata mama di cuater yiu. Su yiu mayor, el a hay’ e cu 12 aña y e di dos, cu 14 aña.

CARRERA

E cantante semper a reconoce su tata cu for di ken el a hereda su talento. “For di trempan el a siñami varios cos cu tin di haber cu tempo y trahamento di frasenan. El a guiami di varios manera. Na un dado momento, el a bsia cu un dia mi lo canta pa rey y reinanan. El a bis’e y mi a haci’e.

Na 1967, Franklin a gana e Grammy pa miho interpretacion vocal solista di Rhythm and Blues por “Respect”, e prome di hopi mas premio.

Franklin, ganado di multiple premionan Grammy, a wordo diagnostica cu cancer pancreatico na 2010, pero e no a bandona musica. E cantante a duna su ultimo presentación pa e fundacion contra AIDS di e cantante Britanico Elton John, dia 2 di november 2017.

Aretha Franklin tabata e prome hende muhe admiti den e Rock and Roll Hall of Fame, e tabata tin 88 hit ariba Billboard durante e era di rock, e miho entre e vocalistanan femenino. Na e punto mas halto di su carrera, for di 1967 te cu 1975, e tabata tin mas di dos docena di hitnan cu a yega e Top 40.

Franklin, activo te na ultimo, mester a suspende su conciertonan na principio di aña despues di cu dokternan a duna ordo pa e tuma un tempo di descanso absoluto. E artista di 76 aña a anuncia su plannan pa retira for di e mundo di musica na final di aña pasa.

Na 2008 e revista Rolling Stone a pone Franklin na prome luga di e 100 cantantenan mas grandi di tur tempo.

A lo largo di su carrera extenso den e industria di musica, Franklin a gana 18 premio Grammy, incluyendo uno pa su trayectoria musical existoso. Entre su hitnan di mas grandi bo ta haya “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985), y “A Rose Is Still A Rose” (1998).

