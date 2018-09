Area special pa publico unda por trece desperdicio gratis

Na Parkietenbos tin un area cu ta wordo uza specialmente como un area pa colecta desperdicio cu ta wordo transporta y deposita door di comunidad. Esaki ta e area parti dilanti di Parkietenbos cu ta e “PTS-area” of e containerpark, cu ta habri y ta gratis pa publico por trece diferente tipo di desperdicio cu ta separa.

E PTS area ta nifica “Public Transfer Station area”cu ta un area special cu diferente container pa deposita desperdicio separa. Pa bin deposita desperdicio ta completamente gratis pa comunidad di Aruba y e area aki no ta accesibel pa e sector comercial. E motibo principal pa a introduci e PTS area aki ta pa por a cuminsa ricibi desperdicio cu ta separa for di comunidad cu e meta principal pa inicia e proceso pa recicla cierto di e material nan aki.

Ora cu ta trece desperdicio, cada tipo di desperdicio mester wordo deposita den un container special cu ta marca y ta p’esey mester trece e desperdicio aki separa. Tipo di desperdicio cu por wordo deposita na e PTS area ta;

• palo

• taira bieu

• papel y carton

• tur tipo di glas

• desperdicio di cura

• desperdicio di construccion den cantidad chikito

• azeta di motor & azeta di cushina

• articulo di cas manera manera; frishider, wasmashin, stoof etc.

• desperdicio electronico manera; computer, radio, telefon etc.

• desperdicio mixto cu no por wordo separa ni recicla.

E PTS area aki ta habri di dialuna pa diadomingo pa publico, caminda por haci uzo di e oportunidad pa deposita desperdicio separa di cas of di limpieza. Si bo no por transporta e desperdicio pa e PTS area, por yama Serlimar na 5245080 pa asina haci un peticion pa recoge e desperdicio di cura of articulonan bieu di cas cu tambe ta un servicio cu nos ta ofrece y pa esaki si ta wordo cobra pe.

Pa mas informacion bishita nos website www.serlimar.aw y tambe sigui Serlimar S G ariba Facebook pa haya sa mas di tur nos servicionan y productonan cu nos ta ofrece.

