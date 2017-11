Area di Seroe Cristal mester keda como un area di naturalesa

Sr. Luis Yrausquin, kende ta miembro di e Fundacion Conserva Area Cristal, a splica kico ta e meta tras di Seroe Cristal. Nan meta ta pa proteha naturalesa. nan punto ta cu Aruba no ta un pais grandisimo, unda un parti di naturalesa por wordo uza pa desaroyonan economico y industrial.

Nan kier at least conserva e area. Como Aruba, nan cuminsa hopi laat. Danki Dios a bin desaroyo y cu a bin cu Parke Nacional. Pero como fundacion , nan ta haya cu parti di Seroe Cristal tambe por wordo inclui. Pa e ta ariba e lista di areanan cu mester wordo inclui den e ley pa proteccion. Fuera di esey, tur naturalesa tin su meta, di den desaroyo di un pais. No ta asina no mas, ta pone un cero y elimin’e, y kere cu naturalesa ta keda mesun cos.

Kico ta meta tras di esunnan cu ta traha ariba e seroe aki? Segun Fundacion Conserva Area Sero Cristal, a cuminsa cu e cobamento di santo, bandi pariba. A bin un fabrica di cement ariba, bandi pabao di e seroe, tambe pa añanan largo caba e ta para. Den pasado, el a wordo coba, el a keda drumi. Nada no a sosode. Diripiente, awo ta un aña y mei, cu a sigui coba. Eynan e desastre ta hopi mas grandi. Band’i pariba di dje, toch e tabata mane un sorto di organisa, pero bandi pabao, por wak con grandi e desaster ta. E punto ta, cu nan ta cobando no solamente den nan tereno, pero nan ta drentando otro tereno. Esakinan ta tur e puntonan, cu tin miembronan di e fundacion preocupa. Ta bin acerca, cu ta bin informacion cu tin mas desaroyo na caminda. Mientras cu nada ta den publicidad. E pregunta ta, si tin vergunning cu a wordo duna caba, cu e pueblo no sa? Bisiñanan kier haya sa. Tin proyectonan papia ariba dje, pa bin cu un kabelbaan, cu tur eseynan. Pero, niun hende sa si ta berdad of no. Of cu ya e cosnan ey ta regla ya caba, silenciosamente, sin cu e pueblo a wordo acerca y/o informa. Na Hulanda, leynan ta cu prome cu e algo bini, mester informa e pueblo. Esey ta pone cu nan ta bibando den incertidumbre y kisas un dia nan ta lanta, bo no pro haci nada mas.

Sr. Yrausquin a bisa finalmente cu nan tin un grupo di hende cu ta comunica constantemente cu otro. Fuera di e daño material, tin e daño ambiental. Tur aña, Departamento Meteorologico nan ta informa, cu henter Caribe ta tapa cu stof di Sahara. Sahara no ta San Nicolas. Sahara ta hopi mas leu den un otro continente y e aire fini cu e stof fini ta yega den nan region. Pa nan sorpresa, tin un departamento di gobierno cu nan a pidi’e un advies, ora di haci reclamo, e contesta cu nan a haya ta cu e stof ey no ta molestia niun hende. Awo si esun di Sahara si ta molestia, esun di 200 pa 300 m leu no. Con por yega na e conclusion di cu e no ta afecta e salud di hende? E di dos punto, ta cu e naturalesa no ta sufri bou di dje. Tur hende sa cu si coy e stof tira ariba un mata, e mata lo yega un momento cu e ta muri. Toch e departamento asina sofistica cu drs. envolvi, ta bin bisa e pueblo, pa no worry pasobra e stof cu ta wordo ocasiona, no ta afecta e naturalesa. Nos fauna a wordo afecta, nan a bay. No tin. E matanan tur, a lo largo lo wordo afecta.

Por ultimo Sr. Yrausquin no kier critica personanan cu ta wordo eligi pa sirbi comunidad. Nan kier pa e ambtenaarij haci nan trabao manera mester ta. No ta e minister mester ta responsabel.