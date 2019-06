Area di Rooi Lamoenchi ta un di e poco habitatnan intacto di nos cangreunan blauw

Directie Natuur en Milieu a tuma e iniciativa di pone e borchinan hunto pa aviso di cangreu blauw conhuntamento cu DOW. Sr. Gisberth Boekhoudt, director di Directie Natuur en Milieu (DNM), ta amplia.

A haci un peticion pa automobilistanan pa tene cuenta cu e cangreunan. Esakinan ta bay pone webo, duna e cangreunan aki un chens, pero tambe zorg pa nan mesun siguridad. E borchinan aki no ta borchi di prohibicion of di aviso, pero e ta un borchi cu ta informa e automobilista pa tene cuenta cu e caminda unda e cangreunan ta pasa.

E area aki, ta unda e habitat ainda ta intacto, na rooi Lamoenchi, cu ta den bon condicion. Tambe tin otro camindanan cu tin cangreu, pero mas sy mas e manera cu e tereno ta, hopi di e bestianan no t’ey mas, nan no ta bin mas eybandanan. Pero e areanan unda cu nan tabata kom voor, door di e proceso mes, di e matamento of nan ta muri ora cu nan ta wordo placha ora di pasa caminda. Menos cangreu ta haya chance pa pone webo, menos webo ta sali. Dus cada bes e cantidad ta baha. Tabata tin otro camindanan, y esaki ta un di e camindanan unda cu e cangreunan ta relativamente grandi nan.

Mas aleu, Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu e cangreu mester wordo cuida den naturalesa tambe, y no waknan solamente ariba nos placanna, manera ariba e 50 florin nobo.

Pa loke ta e habitat di e cangreunan, esaki ta den bon condicion. Pero ta nos mes ta esunnan cu ta daña nan habitat. Door di descarga di awa di riool, y tambe e insecticida cu ta wordo uza pa contra larva di sangura pero mas otro bestia ta wordo contagia. Pero tambe e mangelnan ta esunnan cu ta sufri di e consecuencianan di e spuitmento contra sangura.

E manera cu DNM ta traha maneho y ta duna conseho, ta pa traha cu mas stakeholder posibel. E ta pa tin un impacto ariba e condicion cu kier pa nos hendenan biba, pero tambe naturalesa. Cada stakeholder ta wordo scucha y e ta parti di dje.

Asina ta, comunidad tene cuenta cu e cangreunan blauw, cu ta bay ta mas activo. E yobida ta un razon tambe pa bay core mas poco poco, y asina cuida nos cangreunan blauw tambe, pa nan por sigui procrea.

Comments

comments