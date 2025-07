Durante un entrevista cu sr Clifford Rosa cu ta presidente di Stichting Rancho a puntre di e solucion di cuido di algo historico manera e forno cu tin den Ranchostraat, el a duna di conoce cu desde januari a cera e oficina unda mester a sali y no tabata mucho activo mas den e movecion cu tin den e bario, pa nos sorpresa den par di luna por a tuma nota cu e bario di Ranchostraat sushi a aumenta den area di e forno y ta sushinan cu ta imposibel cu hendenan por a deposita esaki. Ta di lamenta con e sushi aki a yega eynan, a haci e vandalismo unda a kibra e porta pa bo no drenta den e forno y den esaki ta lamenta, nos tin cu cuida e forno.

Sr Clifford Rosa a bisa den par di luna cu nos a descuida y nos ta den momentonan di refleho con ta sigui cu e fundacion Rancho pero ta increibel cu e cosnan aki a pasa asina liheer. Ora nos sa pasa ta mire limpi ta mira hendenan ta haci e caya limpi den Ranchostraat y Visstraat pero no por a imagina cu tras di e forno tabata asina y loke a keda encontra no ta bon y ta pidi atencion di e habitanenan di e bario.

Ta mustra cu e cosnan aki ta sosode, y anochi no tin iluminacion mes. Den e hanchi di Kalki tambe ta un luga cu mester di atencion constantemente pa loke ta limpiesa, y ta mira e areanan cu nos a traha pe lucha pa hopi aña mester di atencion structura, debi cu Serlimar y City Inspector ta man yen di trabou y como boluntario no por sigui haci esaki mas asina.

Sushi den e bario ta alarmante. Awor aki nos no sa unda nos hanchi ta sigui mirando loke a sosode cu e plamamento di e cas abou hopi di e material a keda hala tiki mas den e hanchi y awor esaki ta otro proyecto cu mester bay y nos fundacion a traha rib’e vloer original di e hanchi y awor aki ta di lamenta con e ta, y pa pone un cura rond di e forno no ta algo di pakico a pone un porta, y e porta a yuda pero tin hende ta busca di kibre porta.

E problema ta e personanan ariba caya y den e area di Oranjestad y Rancho mester keda atendi y opgeruim pa tin un trankilidad. E Forno y e kalki ta cay bou di fundacion di monumento y mira cu stichting rancho tin un bon acuerdo pa cu e forno y kalki y e tanki di awa y ta dos monumento cu ta ubica den e bario di Rancho y como fundacion Rancho ta nos deber di conserva nos herencia y ta masha importante, pero no ta solamente bunitesa pe turista pero pa nos educa nos muchanan.

Solucion pa nos so como Stichting Rancho nos ta boluntario y naturalmente tin gobierno nobo pero ainda falta e atencion y nos sa kico te plan. Pero loke nos por haci ta informa via medianan social pa haya e atencion. Sr Clifford a bisa tambe cu un fundacion sin subsidio no por haci mucho cos. Nos a laga full un plan structura pero no sa kico por a pasa.