‘Area di Oranjestad y Rancho mester un miho atencion di limpiesa y mantencion’

Den combersacion cu Clifford Rosa, presidente di Stichting Rancho, el a trece pa dilanti cu

por ehempel Museo Arkeologico di Aruba tambe tin actividad pa Dia di Betico venidero, pero ora bo wak rond di dje, falta di mantencion y limpiesa rond di e cayanan, un problema den area di Rancho y Oranjestad den general.

Luna pasa e fundacion a wordo yama pa wak si nan ta bay pone baki di sushi pero esaki no ta posibel pasobra no tin e manera aworaki pa haci esaki, algo cu sa wordo haci cu custumber cu e departamentonan pa hendenan tira nan sushi den fin di aña. “Yobidanan cu tabata tin tabata inmenso, hopi di e hanchinan a yena cu yerba y sushi cual a cuminsa bira dimas.” Den pasado tabata tin hopi bon comunicacion cu city inspector y serlimar por ehempel pa deal cu e tematica awe, pero esaki ultimo tempo no a bay bon pa motibo di e pandemia atrobe cu ta muestra di cosnan cu ta Sali for di man cu mester di atencion.

“E limpiesa of parti logistico di waste management di e area aki di Rancho, Oranjestad, mester tin bon atencion riba dje,” segun sr. Rosa.

