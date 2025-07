Diahuebs 17 di juli a reuni hunto cu famia di e 4 piscado nan cu a perde riba lama for di diasabra 12 di juli.

For di diadomingo marduga a inicia un buskeda. Mes ora a manda helicopter, avion y un unidad di Metal Shark pa busca nort west nort di Aruba. E avion tambe a contribui na e buskeda for di cuminsamento. Segun cu dia nan a pasa, e area di buskeda a sigui crece y na un dado momento a bai nort den awanan di Colombia. Cu permit di gobierno Colombiano, a busca cu e Dash-8 di Wardacosta den nan region. E ultimo dos dia nan, barco di Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Friesland y su helicopter hunto cu un avion priva for di Aruba, tambe a uni na e buskeda den parti nort di Colombia su awanan.

Wardacosta di Venezuela tambe a busca den nan awanan teritorial (Isla nan Monjes) cu unidad nan maritimo y aereo.

Awe 17 di juli Wardacosta di Caribe Hulandes a pasa e caso over na Wardacosta Colombiano, mirando cu e area di buskeda a drenta completamente den nan area di responsabilidad.

Wardacosta lo sigui tira un bista skerpi durante di nan patruya nan.