Area cu a kima ta refleha 19% di e total area di Bubali Plas

Directie Natuur en Milieu ta lamenta cu e sucedido di e candela na Bubali Plas dialuna marduga. E sucedidio no solamente a causa panico den comunidad, pero ela conmove pueblo di Aruba profundamente.

Bubali Plas ta cubri un area di 58 hectare y tin un funcion di sumo importancia como parti di nos ecosistema. Bubali Plas ta Aruba su “wetland” cu tin su propio tipo di vegetacion, cu na su turno ta yuda na atrae hopi fauna local y internacional. E luga aki tin un biodiversidad halto pa locual a trata nos flora local.

DNM su rol den e caso lamentabel aki ta, studia y evalua e daño of impacto ecologico cu esaki tin pa e area. DNM a constata cu 19% di e superfecie di Bubali Plas a kima. Na hectare esaki ta 11 hectare. Den e potret por tuma nota di e grandura di e superficie cu a sostene daño di e candela.

Tin mas instancia cu a haci nan midimento y calculacionan. Pero pa DNM ta mas importante pa monitorea y haci investigacionan ecologico. Kico esaki ta encera ta lo siguiente: a constata cu e lugar aki ta un neishi pa broei pa hopi especie y ta un luga importante pa parhanan. E luga aki no ta solamente e biba di un cantidad enorme di bestia, pero Bubali Plas ta carga un variedad basta amplio di bestia cu tin e area aki como nan biba. E bestianan ta entre otro: varios tipo di parha Yuwana, Santanero, Cododo, Waltaca, insectonan lastrero y hasta e especie invasivo cu ta e Boa.

DNM a constata cu e flora mas tanto afecta pa e candela ta e Lisdodde (Typha domingensis), Fofoti (Conocarpus erectus), Kwihi (Prosopis juliflora), Hubada (Vachellia tortuosa), Cadushi (Stenocereus griseuss), Tuna (Opuntia caracassana) y bushinan (Melocactus).

Pa locual ta trata e fauna mes, no a logra haya bestianan morto, pero si webonan cu nan neishi a kima. Pues, posibel perdida di puyitonan.

DNM a sigui monitorea den e ultimo tres dianan y ainda tin señal di huma cu ta sali na e sitio. DNM ta lamenta e caso aki cu siguramente lo tin su consecuencia pa e naturalesa y habitat di hopi parhanan cu ta frecuenta y biba eynan. Nos di DNM ta haci un yamada na comunidad pa eherse mas cautela den e temporada di secura aki. Por bishita nos facebook pagina y like esaki pa keda al tanto di desaroyonan relacion cu e topico di naturalesa y medio ambiente na Aruba.

Comments

comments