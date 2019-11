Arco Iris Kleuterschool ta organisa un ‘Fun Walk”

Comision di Mayor di Arco Iris Kleuterschool ta organisa diasabra 30 di November proximo un “Fun Walk” pa recauda fondo pa e scol. Ruta di e “Fun Walk” ta Linear Park. E caminta ta cuminsa na altura di Do It Center na Camacuri y finalisa na Linear Park. Tur participante por registra for di 4’or di atardi dilanti DO it Center na Camacuri. Pa 4:45 lo tin un “warm up” Zumba duna pa instructor Dwayne Wever y e “Fun Walk” lo cuminsa 5’or. Tin posibilidad pa cana 1km, 3 km of 5 km. Carchi pa participa den e “Fun Walk” ta na balor di 5 florin. E tema di e aña aki ta e colornan di Arco Iris. Comision di Mayor ta invita un y tur, sera bo grupo, bira creativo cu e colornan di Arco Iris y participa na e tremendo “Fun Walk”. Pa carchi por tuma contacto cu e comision di mayor na [email protected] Nos ta yama un danki na tur e instancianan cu a coopera pa asina por haci e “Fun Walk” aki posibel. Deseando tur mayor, alumnonan y henter nos famia di Arco Iris Kleuterschool un dushi “Fun Walk”.

