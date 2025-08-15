Director di Archivo Nacional Aruba (ANA), drs. Raymond Hernandez a comparti su trayectoria di trinta aña den funcion, mesun trinta aña di existencia cu Archivo Nacional. Archivo Nacional ta mas cu un deposito di papel y documento; e ta un cuidado di nos herencia, un centro di investigacion, y un punto di referencia pa tur cu ta kere den balor di nos historia.
Pa algun tempo caba ta buscando un sitio adecua y na caminda a haya diferente proyecto cu potencial pero na final debi na fondo of localidad, ta bay destina na otro departamento, a pone cu no a logra haya algo definitivo.
Na 2004 Archivo Nacional a muda caminda e ta situa awo pero mester a haci expansion pa por aloca tur material historico. Director drs. Raymond Hernandez su deseo semper tabata pa yega na un localidad cu ta cumpli cu tur rekisito necesario pa acapara tur locual cu Archivo Nacional ta trece cu ne, entre otro documentonan historico cu tin mester di perservacion den un clima controla.
Un luga cu por ta isola, caminda cu e elementonan di clima manera temperatura, humedad y luzn no por causa daño. Ta ideal si lo por incorpora e mesun sistema cu esun Hulandes, caminda a adapta/modifica container cu temperatura regula pa asina archiva tipo di documentonan di manera adecua.
E intencion di un localidad nobo ta pa por separa tur locual ta e material di archivo manera documento, video, potret etc, den nan mes un espacio y segun temperatura adecua.
Awo na 2025, porfin ta mira luz na horizonte cu e proyecto impresionante di restauaracion di e tankinan di awa monumental na Kibaima como parti di un compleho moderno cu lo bay acomoda e Archivo Nacional di Aruba. Esaki ta algo historico y un logro grandi pa perservacion di Aruba su historia.
Director Hernandez a indica tambe riba e construccion ideal di e tankinan di Kibaima, cu ta para riba su pianan pa casi shen aña caba, cu ta duna e impresion di con solido e structuranan aki ta. Comunidad semper tabatin e impresion cu ta trata di dos tanki, pero en realidad ta cuater tanki total cu lo bay pasa den e proceso di restauracion pa asina acomoda Archivo Nacional Aruba aden.