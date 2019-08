Archivo nacional celebrando 25 AÑA

Awe, 1 di augustus, Archivo Nacional Aruba ta cumpli 25 aña como servicio di Gobierno. Pa

medio di un Decreto Gubernamental di dia 24 di augustus 1994, Gobierno di Aruba ta institui e tempo ey yama Nationaal Historisch Archief entrante 1 di augustus 1994. Bou su tareanan ta pertenece e maneho central di archivonan di tanto gobierno como particularnan cu wordo traspasa pa Archivo. Esaki ta encera cu Archivo mester percura pa e documentonan/informacionnan ta accesibel pa investigacion (scientifico), mescos cu duna

informacion di loke tin den e archivonan. Tambe mester procesa y publica tocante

documentacionnan di importancia historico pa e comunidad, y activa e interes historico cerca e ciudadano. Pesey ta bon pa nos lectornan sa cu ora nos ta papia di archivo, esaki tin dos aspecto. Esta, loke ta concerni e contenido di e arhivo, esta loke cu tin skirbi, manera documentonan, potretnan etc. E di dos ta e archivo mes, como instancia di Gobierno. Si antes den archivonan nos ta topa cu documento riba papel, awe nos por bisa cu ta tur cos, den ki forma cu esaki ta, y cu ta contene informacion, ta wordo considera como archivo. Sigur mirando e aspecto tecnologico cu nos a drenta aden, ta haci cu nos ta papia di un diversidad di portador di informacion. Asina nos a conoce e.o. forma di cintanan magnetico, cu sonido of cu sonido y imagennan, pa papia awendia di portadornan digital.

E documentonan cu nos posee den nos archivo a nace como archivo di commandeurs. E tempo ey e archivo tabata ubica na Commandeursgebouw (despues tambe Gezaghebberskantoor) situa na Oranjestad, entre e actual Kong Hing Supermarket y Plaza Daniel Leo den Havenstraat y a wordo usa den añanan 1830 te cu 1929. Na aña 1949 e edificio aki a wordo basha abow. Na aña 1929 Gezaghebber Sr. Isaac Wagemaker a muda pa e edificio unda cu actualmente ta ubica e Tienda Cosecha y UNOCA, net schuin dilant’i Kerki protestant. Segun e rapport di sr. v/d Plas y Haas e archivo aki a keda eynan te cu aña 1958. Sr v/d Plas y Haas a bini for di Hulanda pa asisti y duna coseho tocante e archivonan di Gobierno di Aruba . Tambe den e rapport di sra.Dr.Meilinck-Roelofs ta menciona cu despues di aña 1964 e archivo aki tabata benta den un schuur pa su cuenta. Cua schuur no ta wordo menciona. Pero nos ta kere cu ta esun di DOW cu tabata keda riba e tereno unda awe ta situa e oficina di Gobernador. E archivo aki despues na 1986 ta haya un lugar mas adecua bou di loke a bira BID despues di Status Aparte. Di eynan tambe BID a sera e archivo di Eilandarchief, inclusivo e archivonan bieo aki y nan a wordo traslada pa e edificio di teatro Rialto situa na steenweg no.4. E edificio aki e tempo ey a wordo usa pa dos seccion di BID, esta esun di e Seccion di Archivo semi-estatico (semi historico) y esun di e Seccion Archivo Historico.

ARCHIVO NACIONAL ARUBA

Nationaal Archief van Aruba

National Archives of Aruba

Entrante 1 augustus 1994 pa motibonan organisatorio e dos seccionan aki a wordo separa di

BID y asina ey a nace Nationaal Historisch Archief (NHA) y cu actualmente ta carga e nomber

di Archivo Nacional Aruba desde 2004, situa na Sabana Blanco no.60 den e ex-edificio di

Wimco. Den 25 aña nos por bisa cu hopi a wordo logra, na unda cu un parti esencial tabata e mudanza di Playa pa Sabana Blanco, pa un lugar mas espacioso unda cu e archivonan di gobierno y di particularnan ta bon warda. Tambe ANA durante tempo a bin ta eherce un rol importante den trece mas di nos historia cerca e ciudadanonan, e.o. por medio di exposicionnan y otro investigacionnan. Tambe na 2007 ANA a conoce un fase imporante, unda a introduci seccion di digitalisacion y netwerk computarisa, cu entre otro a yuda hopi den e parti di inventarisacion. Tambe durante añanan a sostene diferente servicionan di Gobierno, mescos tambe adkeri archivonan tanto priva como di Gobierno. Na e momentonan aki, ANA su retonan ta varios. Sigur uno di nan ta e era di informacion

digital nos dilanti, na unda cu nos tin di percura, pa tur loke ta digitalisa y cu lo wordo

digitalisa, lo por ta accesibel den futuro tambe pa generacionnan cu ta bin. Pues mester por

garantisa cu tin e accesibilidad pero tambe e integridad di e informacion cu ta den un formato

digital. Y pa esaki ta importante pa realisa cu legislacion ta keda necesario den esaki, pero

tambe capacitacion di esnan cu ta traha cu informacion. Awendia e area di trabou aki a bira

mas bien uno di maneho di informacion. Como hefe di Archivo Nacional, permiti gradici tur esnan cu den e ultimo 25 aña a pone nan empeño pa haci di ANA loke e ta awe y na mes momento felicita nos miembronan di personal cu fecha historico aki, pero tambe deseanan perseverancia considerando e retonan cu tin nos dilanti riba e tereno aki.

Comments

comments