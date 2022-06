In Memoriam – Ronald “Ronnie” Marugg

16 di juni 1932 – 12 di juni 2022

Riba un dia na april 1995 Ronnie pa prome biaha a bishita nos na Nationaal Historisch Archief situa den e caya conoci como Vietnam, esta Steenweg nr. 4, den e edificio conoci como (ex) RIALTO, dilanti di General Store y den e caya di La Venezolana.

Ronnie a bishita nos cu e tarea pa caba cu stamboom di famia pa su sobrino debi cu e sobrino no tabata tin tempo mas pa caba di traha esaki. E investigacion genealogico aki a dura algun luna pa haci. Y ora cu Ronnie, kende tabata un maestro di profesion y na e momentonan ey pensiona, a caba cu e tarea aki, el a keda encanta cu e fascinante mundo di investigacion genealogico.

Asina el a pidi e hefe di nos Sala di Estudio di e tempo ey, esta Henk Ooft, si kizas di un manera of otro e por a duna un contribucion na investigacion di famia. Pues Ronnie di un tarea cu el a bin haci, a manera busca un pasatempo, pero dunando un contribucion den investigacion di famia. Asina tambe Ronnie a cuminsa duna un man, mirando cu den e tempo ey, sigur nos tabata haya den un siman 3 pa 4 peticion pa stamboom. Asina e peticionnan aki tabata wordo parti entre Ronnie y Henk. Y pa motibo cu archivo e tempo ey no tabata dispone di tur informacion, nos por a haci uzo di e registronan na Censo, pa asina por haci un investigacion di famia mas avansa. Ronnie tambe tabata bishita Censo pa por a yuda Henk cu e trabou aki di traha stamboom.

Mester bisa cu varios registro (of buki) di nacemento, casamento y fayecimento, di Censo prome cu 1900, tabata den mal condicion y hasta den proceso di pulverisacion. Y pesey Ronnie a ofrece su mes, pa desde comienso di aña 1831, na momento cu ley registro a bin na vigor, cu ta obliga pa cada ken cu nace, casa of muri ta wordo anota den bukinan di registro civil, skirbi esakinan na man over. Esaki te cu 1930.

Tabata tin registronan cu pa motibo di nan condicion tabata dificil pa lesa. Y comokiera cu prome cu Aruba a haya su Status Aparte, e duplicadonan di e registronan aki tabata wordo manda Corsou, Ronnie, riba propio voluntad y costo, a viaha pa Corsou, na unda cu e añanan cu tabata falta, a acudi na Archivo Nacional di Antiyas Hulandes, pa asina skirba tur esakinan over.

Esakinan awe ta disponibel pa consulta den nos Sala di Estudio pa tur esnan cu kier bin traha nan stamboom of laga traha nan stamboom.

Tambe Ronnie a viaha pa Den Haag y bishita Nationaal Archief, pa asina busca pa haya mas informacion cu ta relaciona cu historia di famia di Aruba.

Banda di tabata di gran balor pa nos archivo, Ronnie tambe tabata di gran ayudo pa cu Censo, particularmente ora di haci trabou “erfgename”, cu por tuma hopi tempo dependiendo e grandura di un famia. Investigacionnan cu por dura lunanan y te hasta aña. Y tur esaki Ronnie a hacie sin ningun fin di lucro pa su mes. Pues un trabou boluntario cu el a haci cu mil amor.

Ronnie durante añanan a gasta mas di 400 pen, cu cada bes e tabata entrega cerca nos, pa e por haya un nobo. Y te na ultimo, prome cu el a bay sosega, Ronnie tabata activo. Diahuebs ultimo, esta 16 di juni, Ronnie lo a yega e edad respeta di 90 aña. Sigur su trabou tabata uno hopi valioso cu nos tin ainda na Archivo Nacional y cu sigur lo yuda tur esnan cu ta buscando nan raiz.

Apesar cu Ronnie, tempo di su tempo, tabata un personalidad na nos planta nacional, den su programa di Cocktail Musical y manera nos ta comprende un lesador di noticia na Radio Kelkboom, nunca e no a gusta di ta den publicidad di e trabou cu el a eherce como boluntario e ultimo 27 añanan. E simplicidad aki di Ronnie, un maestro di scol, y despues Cabesante di Dominicus College na Playa, nos kier a mustra di dje. P’esey, prome tuma despedida di dje, nos kier a dune e honor postumo como un gran amigo di Archivo.

Ronnie, DANKI y Sosega Na Paz.

Archivo Nacional Aruba.