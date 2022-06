Siman pasa tabata Siman di Archivo y diabierna ultimo, Archivo Nacional di Aruba a organisa un merdia di informacion cual tabata dirigi riba e maneho di informacion den e era digital. Tabata tin presentacion di varios orador di Hulanda, Boneiro y di Aruba. Pa e presentacion aki a invita tur Hefe di Departamento di e Sector Gubernamental y semi- Gubernamental y entidad estatal.

E session informativo a wordo habri pa director di Archivo Nacional Aruba, drs. Raymond Hernandez, kende a para keto riba e aspecto cu nos lo mester cuminsa prepara y tene cuenta cu archivonan digital cu nos ta creando den e presente. Sr. Hernandez a informa cu nos mester tuma decisionnan awor riba e topico di maneho di e informacion cu nos ta creando pa por garantisa cu nan lo keda accesibel den futuro. E forma di traha tambe como gobierno completo lo mester wordo evita pa asina nos no haya cu sea informacion ta wordo duplifica sin control of juist informacion digital ta bay perdi. Cu na final lo conduci na e era di “Dark Age”, unda cu no por reconstrui mas nos historia.

Minister Xiomara Maduro a brinda splicacion riba e funcion importante di Archivo Nacional Aruba tin den nos comunidad. Tambe e mandatario a elabora riba con mester prepara pa e cambio digital. Minister Xiomara a enfatisa cu archivonan digital nos no tin e luho pa warda hopi aña prome cu nos inventarisa nan. Nos ‘mindset’ tin cu cambia. Como Pais lo nos mester pensa y tuma decisionan awor pa preveni un asina yama ‘digital dark ages’

Sra. Leydi Ortegon Rueda,’ application manager’ JOIN na ‘Openbare Lichaam Boniare’ (OBL), tabata un di e oradornan invita kende den su presentacion a conta di e experencia cu nan a pasa den na momento cu na Boneiro a implementa “digitaal zaakgericht werken”. E retonan cu nan e encontra pero tambe e resultado positivonan cu nan a logra implementa. p.e. pa e cuidadano cu ta haci un peticion na gobierno. E tempo di espera a baha di 6 siman pa 6 dia di trabou.

Sra. Migiza Victoriashoop, Adviseur na Waterlandsarchief na Hulanda tambe tabata un di e oradornan invita, na su turno ela elabora riba kico lo mester ta na su lugar y cual ta e aspectonan cu mester tene cuenta cu ne. Sra. Victoriashoop a elabora riba e strategia di ‘Archiving-by-design’ y e reto nan cu esaki ta trece pa organisacion gubernamental, pero tambe e di gobierno mes. Pues esaki lo mester ta alfinal tambe palabracionnan cu ta wordo haci con ta yega na un maneho di informacion digital duradero pa asina informacion no bay perdi.

E merdia di Session Informativo a sigui cu e siguiente orador Sr. Eric Kokke, Consultant riba e termino di maneho di informacion y alabes docente na ‘GO-opleidingen’ na Hulanda. Sr. Kokke a elabora riba e importancia di training y cursonan na e empleado riba e tereno di maneho di informacion. Sr. Kokke ta opina cu den e era digital e archivamento di e informacion digital te rekeri un bon maneho di archiva, desde e creacion di e informacion digital.

Minister Xiomara Maduro a gradici e team di Archivo Nacional Aruba cu a organisa e Seccion Informativo y tambe a yama danki na tur esnan presente cu a acudi na e Seccion Informativo importante aki.