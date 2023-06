Departamento di Progreso Laboral (DPL) su departamento di “Arbeidsmarktregistratie” (AMR) ta responsabel pa tuma formulario di dunador nan di trabao y documenta esaki pa asina tur otro departamento di DPL por uza e informacion nan importante aki. Ta trata di informacion manera e.o.; e necesidad y cantidad di personal, e funcion nan existente y necesario etc. Ultimo tempo AMR ta hayando asina hopi peticion pa cita y entrega cu a pone cu AMR su citanan a bira mas leu. Pa atende cu e asunto aki na un manera mas responsabel y eficiente posibel pa tur clientenan, DPL ta bin cu un campaña den luna di Juni 2023 pa asina tuma y procesa mas hopi peticion posibel entre 12 di Juni 2023 te cu 30 di Juni 2023.

Campaña pa entrega bo formulario di AMR 2023 libremente!

-Por entrega bo AMR entre 12 te cu 30 di Juni 2023 sin mester haci un cita online (walk in);

-Orario pa presenta na DPL ta di 8:00 am – 11:30 am y di 1:30 pm – 3:30 pm;

-Esnan cu a traha un cita caba tambe por presenta entre fechanan ariba menciona libremente;

-Ora cu presenta na DPL mester cumpli si cu tur rekisito stipula conforme e checklist di cada formulario di AMR 2023;

-Mester presenta cu un Copia di bo Checklist pa asina DPL stempel “voor ontvangst” si acaso a cumpli cu tur rekisito;

-Tur formulario nan di AMR 2023 mester wordo yena digital (getypt) pa por wordo acepta;

-Percura pa tur e documentonan (file completo) ta firma (no paraaf) cu pen blauw;

-Ta importante pa e persona autorisa cu ta bin entrega e AMR 2023 presenta cu un identificacion

(ID) valido pa por wordo registra na balie di DPL. DPL kier a invita tur dunador di trabao cu ainda no a entrega of cu ainda no tin un cita haci na

AMR, pa haci bon uzo di e oportunidad aki.