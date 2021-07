ARA ta lamenta: No ta haci suficiente pa cumpli cu rapportnan di ARA

Mr. Frederick Nuboer, presidente Contraloria General di Aruba (ARA, pa abreviacion di su number na Hulandes), ta mira cu e eleccion a duna como resultado un cambio grandi pa e forma con e asientonan a wordo reparti.

Hustamente den cuadro di e eleccion tras di lomba, e presidente di ARA a wordo invita pa un combersacion di consulta cu Gobernador Alfonso Boekhoudt.

Pafo na su salida, el a bisa cu Aruba ya caba ta rib un trayecto inicia door di e Gobierno anterior basa riba palabracionnan haci cu Hulanda. “Ta palabracionnan cu mester cumpli cu nan.”

El a bisa cu tin un proceso andando caba pa loke ta cuentanan anual, pero tin un retraso den entrega di esnan di 2019 y 2020. Dia prome di juni ultimo mester a haya esnan di 2020, cual no a tuma luga. El a splica cu si entrega e cuentanan anuala na september awor, e control necesario no por tuma luga mas. ARA ta haya cu un pais madura, cu 35 aña di existencia, no por permiti su mes, pasobra e ta pone e pais bou di nivel. No ta wantando na e palabracionnan haci cu Hulanda. E cuentanan anual mester ta cla na tempo cu aprobacion di e instancianan concerni na tempo, “pero nos mester constata cu nos no a yega na e punto ey ainda,” Nuboer a bisa. Esaki no ta algo cu a warda pa haci te awo, sino ta advertencianan cu nan a pone e instancianan na altura caba di dje den pasado, ora cu nana nota cu ta cayendo den retraso. Un tempo tabatin retraso caba y a logra yega na up to date pero a bolbe cay atras. Y ta ora cu ta cumpliendo cu e fechanan di cada cuenta anual, por cuminsa entrena e personal pa haci e sistema di control for di inicio, y cual lo haci e trabou di aprobacion final mas facil.

Belastingdienst ta exigi di tur negoshi pa entrega nan cuentanan anuana tempo. Si no cumpli cu e fehca, nan lo haya un boet. E ora como Gobierno, cu ta exigi esaki di su cliente, mester duna e bon ehempel. No por uza e pandemia como excuus cu no por a caba na tempo. Ta algo cu e ministernan ta keda responsabel pa cumpli.

Den e proximo cuatro aña mester traha pa yega na cuentanan anual aproba. Pa esaki mester bini cambionan den leynan, entrena e pesonal concerni y poni na cada departamento unda e control inicial mester cuminsa.

Proximamente ARA ta bay publica un rapport cu nan a traha y den cual ta señala loke a bay bon y malo den ehecucion di e programa di FASE. Esaki no ta algo cu a warda pa haci te awo, sino ta advertencianan cu nan a pone e instancianan na altura caba di dje den pasado.

Pa loke ta FASE, el a bisa, lo follow-up riba kico ta haci cu e señalamento cu nan a haci di loke a bay malo den FASE pa mira si ta drecha e situacion.

Aworaki nan ta sinti cu no suficiente ta wordo haci cu e rapportnan traha door di Contraloria General. Pa esaki e ta spera cu lo bini un cambio den dje den futuro.

