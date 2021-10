Dia 24 di September Hulanda a tuma e decision di no fia pais Aruba e ultimo tranche pa loke ta e

sosten di likidez pa e ultimo cuartal di 2021. E motibo tras di tal decision ta cu pais Aruba no a sa di cumpli cu loke Prome Minister Evelyn Wever – Croes a bay di acuerdo y firma riba 13 di november 2020

Segun Minister Plenipotenciario, sr Guilfred Besaril, den e ultimo reunion di Rijksministerraad, Hulanda a bay di acuerdo pa duna Aruba un luna di tempo pa haci ahustacion y asina cumpli cu loke gobierno a bay di acuerdo cu ne, entre otro e recorte di 60 miyon pa aña den AZV, pa asina Aruba por ricibi dicho suma di placa ainda.

Recorte di 60 miyon pa aña den Seguro general (AZV)

Minister di Salubridad, sr. Danguillame Oduber a dirigi un carta caminda e ta notifica Hulanda cu pais Aruba no lo alcansa dicho suma (lesa: ‘bezuinigingsplan’ proponi na Hulanda door di Minister di FEC y Minister di TVS na juni 2020) acorda pa aña 2021, pero cu lo por yega solamente na e suma di 40 miyon. Ta sali for di e punto di bista cu e hustificacion cu e Minister di Salubridad a duna no tin balor agrega alguno pa Hulanda.

Kico esaki lo nifica pa nos Pueblo?

E diferencia di e recorte ta representa un 50% di e suma alcansa. Cua ta e maneho cu gobierno lo ehecuta pa asina yega na e suma di 20 miyon cu falta den e 3 luna (of menos) prome cu aña 2021 termina?

Pa Aruba por bin na remarca pa ricibi e ayudo financiero ta nifica cu lo mester haci mas reforma ainda den cuido medico. Cu lo mester introduci e contribuccion propio di cada asegurado. Cu lo tin cu reintroduci e lista di remedi cu no lo keda cubri pa AZV. Cu cierto servicionan lo keda minimalisa of lo keda corta. Na final di dia e unico cu lo sinti esaki ta PUEBLO. Financieramente nos ta den un periodo hopi fragil, varios persona a perde nan entrada, tin hopi trahado cu ainda no ta cobrando 100% y e pensioen cu nos grandinan ta ricibi no ta yega, corda pa tin espacio pa por paga pa nan remedi y of aporta x suma pa por haya cuido medico.

Ta un secreto publico cu nos ta confrontando un inflaccion di nunca antes bisto. Pues costo di bida ta extremadamente halto y e entrada di un gran porcentahe di e ciudadanonan ta sea alcansa net of tin di nan cu for di basta tempo ta pasando den necesidad extremo pa locual ta lo basico cu un ser humano tin derecho riba dje pa hiba un bida digno.

Prome cu tratamento di presupuesto 2021 mi a dirigi varios pregunta na Minister di Salubridad relaciona cu AZV. Entre otro:

• Minister por informa Parlamento kico lo ta e plan concreto relaciona cu e ‘eigen bijdrage’ di cada pashent/cliente?

• Tin un plan concreto con lo haci e recorte di e 5 miyon pa luna di AZV?

• Minister por informa Parlamento si lo introduci un plan concreto pa esnan cu no por paga e suma cu lo keda

fiha (eigen bijdrage)?

• Minister por comparti e rapport cu Parlamento relaciona cu e recomendacionnan ricibi riba e topico aki?

Mientrastanto tres luna despues ta un hecho cu nos ta na crusada di e abismo y te na e momento aki no tin un contestacion concreto di tanto e Minister di Salubridad y tampoco di nos Prome Minister relaciona cu e preocupacion enorme cu ta biba bou di nos PUEBLO. Loke ta di lamenta ta cu solamente den medionan di comunicacion por lesa tocante posibel decisionnan cu lo keda tuma. Ki dia, con y cuanto ta keda e preguntanan di miyon.

Si tabata e caso cu ta traha planifica y cu berdaderamente e hende ta central, for di momento cu Hulanda a dicidi di para e prestamo financiero e Minister lo mester a bin Parlamento hunto cu Prome Minister pa asina splica Parlamento ki pasonan gobierno tin pensa di tuma, pa asina Aruba por bin na remarca ainda pa e sosten di likidez. Parlamentario Aquannette Gunn kier subraya cu na mas cu un ocasion varios Minister a expresa cu na e momentonan aki Aruba mester di tur gobernante y parlamentario, pa asina hunto sali for di e crisis financiero y pa den futuro por tin un pais fuerte (lesa: resiliente).

Pero e cruel realidad ta cu desde 24 di september ultimo cu Hulanda a dicidi di no duna e sosten ta reina un silencio hermetico bou di gobierno, tanto di e Minister encarga cu Salubridad como Prome Minister.

