Dia 15 di februari nos fraccion a dirigi un carta na Presidente di Parlamento na unda ta haci peticion na su persona pa e yama un reunion publico cu caracter di urgencia, na unda Minister Ursell Arends tin cu bin splica Parlamento den detaye tocante su maneho relaciona cu casnan di cuido cu Pais Aruba ta subsidia.

Ta importante pa e mandatario profundisa riba kico su plan ta pa cu e adultonan mayor cu door di nan condicion fisico of mental ta rekeri di cuido profesional di cual nan tin derecho riba dje. Mas ainda pa e grupo di adultonan mayor financieramente vulnerabel cu no tin e posibilidad financiero pa paga un di e casnan di cuido priva. Esaki ta haci cu e posibilidad cu e adulto mayor ta keda exponi na un of otro peliger hopi grandi.

Pa varios aña caba e ta un secreto publico cu e lista di espera pa haya un luga den un di e casnan di cuido ta hopi largo. Y te dia di awe nada a ser haci pa trece un alivio of solucion pa e problema.

Censo di 2020 a indica cu e grupo di 65 aña y mas ta representa un 16% di nos poblacion. Si nos compara e porcentahe aki cu e Censo di 2010, e grupo aki a conoce un crecemento di 63%. Nos poblacion tin un porcentahe representativo pa loke ta ‘envejecimiento’ y esaki lo sigui aumenta den e añanan nos dilanti.

Na momento cu Minister Arends a haya e cartera 17 luna pasa, el a bisa cu e SI lo garantisa un miho calidad di bida y cuido pa e personanan di tercer edad. Den presupuesto 2023 a hasta presupuesta 2 miyon pa institui e departamento ‘ouderenzaken’. Awo ta deber di e Minister pa e bin elabora den extenso kico ta e tareanan di dicho departamento.

Ta di lamenta cu ni un di e 11 parlamentarionan cu a aproba presupuesto 2023 a sa di cuestiona e echo cu a corta den e subsidio di SABA/CMCC (Centro Medico pa Cuido Cronico)! E mesun gobierno y parlamentarionan cu ta yena nan boca bisando cu e SER HUMANO ta central.

Ta bon pa e Minister elabora con e kier minimalisa e lista di espera, pero e ta corta den e subsidio. Anto esey ta sin para keto riba e aspecto di e inflacion continuo cu ta pasando aden.

Esaki ta e maneho di calidad cu e minister ta papia di dje?

Pa finalisa Parlamentario Gunn ta enfatisa cu sacamento di potret cu e adultonan mayor no ta nifica cu bo ta garantisando un miho calidad di bida y cuido pa e adultonan mayor. E ta nifica cu bo kier blancha un bolo cu beskem y alimenta bo ego.