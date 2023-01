Durante e encuentro publico di dia 13 di december ultimo relaciona cu e investigacion haci na Arubahuis Parlamento a haya un presentacion di parti Prome Minister, director di CAD y tambe un funcionario di DRH. A extende e miembronan di Parlamento cierto informacionnan tocante e resultado di e iregularidadnan cometi na Arubahuis door di 3 funcionario, entre nan e ex Minister Plenipotenciario señor Guilfred Besaril. Al respecto e informacionnan ricibi mester remarca cu tin hopi aspecto cu no a keda comparti cu Parlamento of preguntanan cu mi a haci di cual mi no a haya contesta. Talbes e motibo tras di no a responde algun pregunta tin di haber cu casualidad, esta cu di berdad no a compronde e pregunta of cu premeditamente ta haci como si fuera no a compronde. Ademas durante di e ronda di pregunta mi a haci e peticion na Prome Minister pa comparti e relatonan financiero (jaarrekeningen) di ex Minister Plenipotenciario señor Besaril cu Parlamento di cual su persona a compromete di haci tal. Considerando cu un luna a pasa y te na e momentonan aki su persona no a manda Parlamento nada, a haci cu diahuebs ultimo mi a dirigi un carta na su persona pa record’e tocante e palabracion cu el a haci durante e encuentro publico.

Ta sumamente importante pa acentua cu e Minister Plenipotenciario ta cay bou e ministerio di Prome Minister, cual ta haci cu politicamente su persona ta responsabel (eindverantwoordelijk) pa cu e uzo di e fondonan publico di Arubahuis. Segun e ordenansa di contabilidad tabata e deber di ex Minister Plenipotenciario pa entrega su relato financiero anualmente y responsabilisa su mes na Promer Ministro relaciona cu uzo di e fondonan publico.

E actitud di Prome Minister te na e momento aki ta crea duda pa loke ta e practicanan coruptivo cu a tuma luga na Arubahuis. Esaki a pone cu mi a haci varios pregunta na premier, pa asina haya claridad riba varios aspecto di e actonan bochornoso cometi door un ex mandatario. E malversacion di e ex Minister Plenipotenciario ta traha liña recto contra e principionan stipula pa Gabinete Wever-Croes, esta bon gobernacion, transparencia y integridad.

Algun di e preguntanan ta entre otro:

Minister President por informa Parlamento si su persona tabatin sospecho di situacionnan iregular cu tabata tumando luga na Arubahuis prome cu el a ricibi e mail di e funcionarionan di Arubahuis?

Si e contesta ta negativo, Minister President por confirma na Parlamento si e ta considera esaki como un se cu e trabounan di control (analisis) di e relatonan financiero no a tuma luga of no a ser haci manera mester ta? Considerando mas ainda cu politicamente Minister President ta esun responsabel pa cu e uzo di e fondonan publico di Arubahuis.

Minister President por confirma na Parlamento si ta berdad cu si no tabata pa e ‘whistleblower’ e-mail cu a ser manda acusando señor Besaril nada no lo a ser haci contra su persona? Talbes nunca a pidi y of analisa e relatonan financiero di señor Besaril unda cu por a descifra e iregularidadnan cometi mas prome.

Pa finalisa Parlamentario Gunn ta spera di por ricibi mas pronto posibel tanto e relatonan financiero y tambe e contestanan di e bintiocho preguntanan cu a keda manda pa Prome Minister.