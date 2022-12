Diaranson mainta den sala di parlamento a cuminsa cu e tratamento di leynan cu tin cu drenta na vigor riba prome di januari 2023. Parlamentario Aquannette Gunn den su disertacion di primera tanda a cuminsa papia di e aumento di e belastingvrije voet, pues e aumento di esnan cu ta keda liber di paga impuesto di entrada lo conoce un crecemento di 28.861 pa 30.000 mil florin. Si wak e porcentahe berdadero di nos mercado laboral cu ta contribui of ta forma parti di e mercado laboral aki ta 60 porciento. Hopi di esnan cu tin e entrada aki, practicamente lo no sinti ningun tipo di alivio, mirando cu den hopi di e hogarnan bo tin 1 of 2 mayor cu tin un salario minimo cu na e momento aki ta 1815 florin. Berdaderamente nan lo no tin cu paga e impuesto riba entrada, pero lo tin cu paga e primanan social cu lo conduci cu nan lo hiba menos placa cas.

A base di estudionan haci door di Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ta indica cu pa un hogar cu ta consisti di 2 mayor y 2 yiu bo mester tin minimo un entrada di 5311 florin pa luna, pa asina por cubri nan necesidadnan basico (e.o: vivienda, utilidad, cuminda y transporte). Mirando esaki ya nos ta den un desbentaha enorme. Den reunionnan a keda bisa cu lo bay conoce un aumento di e salario minimo entrante otro aña. Faltando practicamente 17 dia pa aña 2022 culmina, y te na e momento aki no sa si berdaderamente entrante 1 di januari 2023 lo bay tin un aumento.

Si nos wak e grupo di nos adultonan mayor tambe a papia di un aumento di minimo 3 porciento, un di e preguntanan cu parlamentario Gunn a haci na e minister en cuestion ta si awe nos por haya sa berdaderamente si esaki lo keda na 3 porciento of si esaki lo bira mas y cuanto e suma lo bira, teniendo na cuenta cu awor aki practicamente nos adultonan mayor ta sufriendo e inflacion mirando cu esnan cu no ta sufri di malesa cronico mes tin cu paga pa varios medicamento. Nan no por cumpli cu e cosnan basico cu nan tin mester e.o. manera pago di utilidad, cuminda, aumento di gas. Mayoria no ta conta cu un ayudo di nan yiunan. Ta di sumo importancia pa gobierno informa for di cua fuente a bin cu e aumento di 45 florin pa e ‘reparatietoeslag’ y si di berdad e suma aki lo yuda, pa asina mitiga e dolor di e inflacion cu ta suta e adultonan mayor y pa mehora nan poder di compra.