Durante e reunion publico di tratamento di e concepto di ley presupuesto supletorio, nos promer minister a mustra un bes mas su cara berdadero. Pa mas cu 10 biaha a reta y haci “calls out” den direccion di e parlamentario pa e duna su postura pa loke ta e caso di avestruz. Remarcabel ta cu prome minister no por a contene su impotencia mirando cu e no a logra “lok uit” e parlamentario p’e logra su meta. E prome mandatario di nos pais a tilda parlamentario Gunn di ta hasta mas corupto cu colega Sevinger, di a wordo silencia door di su lider di partido, demostrando un bes mas e relacion turbulento cu e mandatario tin cu papia e berdad. Mirando cu e parlamentario no a bay na amen di prome minister, su persona a cataloga sra. Gunn di no ta integro y cu desde awe e parlamentario no tin e autoridad moral di haci pregunta of papia riba e investigacion di Arubahuis.

Como hurista e prome minister sa bon cu no ta su competencia pa reta ningun parlamentario, door di haci nan pregunta. Su deber ta pa contesta preguntanan di e parlamentario cu ta keda haci na su persona.

Lamentablemente esaki no ta caso y constantemente su persona tabata dirigi su mes na oposicion na un forma bastante baho. E prome mandatario constantemente tabata interumpi parlamentario Gunn of duna comentario inapropia, mientras cu e parlamentario tabata hiba su disertacion. Mas di 15 ora a sinta den un reunion caminda a dedica mayoria di e oranan aki na caso avestruz, cual no tabata e punto di agenda.

Anteriormente parlamentario Gunn, den reunion publico a subraya cu como prome mandatario su persona mester percura di mantene un nivel di decencia y compostura. Tabata obvio cu ta cu consentimento di presidente di parlamento, nan a prepara nan strategia, caminda no a sa di implementa reglamento di ordo manera mester ta. Esaki a conduci na un debate bergonsoso, no al caso y leu a leu e presidente di parlamento tabata haci como si fuera e ta imparcial, pero e realidad sunu ta cu e no a pone ordo na e desordo.