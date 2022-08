Aña escolar 2022-2023 ta den cuminsa. Despues di un vacacion bon mereci e maestronan ta cla pa ricibi e aña escolar nobo. Apesar cu un gran mayoria di e maestronan ta skeptico toch tin un grupo cu kier keda positivo y ta carga e speransa cu e aña escolar aki lo ta uno exitoso y di menos reto cu esun cu a caba di termina.

For di siman pasa varios maestro riba nan mesun forsa financiero a sa di verf nan lokaal, decor’e y cumpra tur e material di scol cu nan tin mester. Apesar cu e maestronan a conoce un caida substancial den nan entrada pa mas di dos aña, nan ta di opinion cu e alumnonan merece lo miho y cu nan no mester ser perhudica den nan siñamento.

Loke si a bira notabel ta cu e grupo chikito di maestro cu semper tabata di opinion cu ta gobierno/directiva di scol mester percura pa loke ta mantencion y material a conoce un crecemento.

Gran mayoria di e maestronan y sindicato SIMAR no ta contento cu e falta di desaroyo, seriedad y vision den enseñansa. Apesar cu Covid-19 no ta den e fase di calamidad mas, toch maestronan mester a sigui entrega e 12,6% cu a keda implementa na momento di calamidad. Debi na presionnan continuo di parti di sindicatonan no a keda gobierno nada otro di paga e 5% na fin di juli ultimo.

E efectonan indirecto di Ucraina a pone cu e porcentahe di inflacion a yega na su ‘piek’ cu a haci cu e forza di compra a disminui grandemente. Maestronan no kier tende mas di retencion di 7.6% riba nan entrada.

Hopi maestro a perde tur perspectiva pa loke ta continuidad, siguridad y baloracion pa nan trabou cu a pone cu un cantidad representativo a tuma un decision radical.

Pa loke ta e ultimo 2 aña y mey Aruba a perde mas di 90 maestro. Algun di nan a dicidi di cera e ciclo como maestro y bay traha den un profesion totalmente diferente. Otronan a dicidi di emigra pa Boneiro, Hulanda of otro pais cu por brinda nan y nan famia e siguridad, stabilidad y trankilidad cu nan merece.

E maestronan ta sinti cu e Minister di Enseñansa y Deporte, sr. Jan Hendrik (Endy) Croes ta enfoca unicamente riba deporte mientras cu e cartera di enseñansa ta mane un yiu sin mama. Nos enseñansa ta mane un cushina na candela, pero ta ‘como si fuera’ cu e Minister ta hiba e pensamento cu e candela (problemanan) mes lo paga (lo resolve di nan mes) sin cu e tin cu atende cu esaki. Ta importante pa menciona algun di e sin fin di problema den enseñansa:

1. E scarsedad di maestronan den sistema primario y secundario (den algun materia);

2. E aspectonan huridico di e instructornan di landamento (e.o: acumulacion di nan pensioen);

3. E resultado devastador di e rapport di investigacion di DPS;

4. E vision concreto (inversion den experto y capital) relaciona cu e maneho pa cu e reformanan necesario den nos enseñansa;

5. E status/continuacion di OAA-beroepsonderwijs

6. E maneho di idioma y su debido implementacion

7. E falta di cupo pa e alumnonan cu ta rekeri di enseñansa special;

8. E diesseis graduadonan di Papiamento cu no tin trabou

9. E eventual conseho ricibi for di e comision institui door di e mandatario pa atende cu e aspectonan huridico di e ‘werksters’ di SKOA.

10. E eliminacion gradual riba e recorte di subsidio

Enseñansa ta e fundeshi di tur nacion. Un enseñansa di calidad ta rekeri un inversion substancial. Aruba como un isla no ta ni lo dispone di e capital cuantioso pa ehecuta e debido reformanan cu nos enseñansa tin mester. Ta di sumo importancia pa e gobernantenan di Aruba realisa cu sin e sosten financiero di Hulanda nos enseñansa no lo conoce un mehoracion, na unda lo tin un miho acoplacion entre e diferente nivel di enseñansa y e mercado labor.

Apesar di e sin fin di problemanan den enseñansa, e maestronan ta sinti cu nan profesion ta fundamental pa e bienestar di e alumnonan. Nan ta duna lo maximo di nan parti pa duna un bon enseñansa, den un tempo cu no ta facil pa duna les mas of nan no ta dispone di e materialnan necesario.

Ta lamentabel cu masha poco biaha nan a/ta haya reconocemento/baloracion cu nan merece for di gobierno of di e mayornan

Fraccion di MAS kier haci uzo di e oportunidad pa gradici tur e maestronan cu tur dia, irespecto e situacion cu nan por ta pasando aden ta percura di eherce nan profesion cu dedicacion y amor. Na mesun momento nos kier subraya cu boso profesion ta representa un balor excepcional pa cu e formacion di e alumnonan. Pa finalisa MAS kier desea tur maestro hopi pasenshi, perseverancia y sabiduria pa cu e aña escolar nobo.