Aprobacion di e fondo lo yuda nos hendenan den e tempo dificil di crisis

Parlamento a trata e plan crisis social y e presupuesto pa esaki, pero Fraccion di AVP a trece diferente punto padilanti. Na prome luga ta importante pa duna sosten na e sector social. Parlamentario di Fraccion di AVP, drs. Mervin Wyatt-Ras a trece padilanti cu sector social no a nace ora cu e gobierno aki a bin na mando, pero e tabata un proceso. Wyatt-Ras cu a traha den e sector social a experencia desaroyo den area social como un continuum.

Riba e plan di presupuesto social Raad van Advies tabatin diferente remarca por ehempel dicon tin un transferencia di e placa di 2018 p’e fondo. Raad van Advies a bisa dicon no por cuminsa laga e fondo existi entrante aña 2019. Tambe Raad van Advies a expresa preocupacion pa control y transparencia di e fondo. Manera Fraccion di AVP ta haci diferente pregunta na varios ocasion, Raad van Advies tambe a haci mesun preguntanan. Raad van Advies tambe mescos cu AVP a cuestiona e papabra crisis. Paso ora bo papia di crisis cu ta encera un “Noodsituatie” tin cu bin cu palm de inmediato, no manera ta e caso awor cu no a tuma luga niun acogida di crisis of “crisisopvang”.

E plan ta trece padilanti cu gobierno kier bin cu un acogida permanente, di un duracion largo. Esaki ta nifica cu no ta solamente di crisis ta papia, pero mester bin claridad tambe kico en berdad ta crisis y pakico ta e acogida durante duracion largo. Ta importante tambe pa no solamente gobierno bay aloca tur fondo pa emplea diferente profesional, pero e Parlamentario a enfatisa cu e cooperacion ta importante. Por tin hopi hende ta traha, pero mester mira un manera con e cooperacion aki ta bira estrecho y cu e mucha central. Na momento cu un mucha ta cay “tussen wal en schip” e ora ta importante cu ta yuda e mucha. Tur esaki ta “bottle necks” cu tin cu wak con pa yega na solucion. Den tur esaki e mucha mester ta central.

Tin un meld punt desde aña 2004, unda cu ta registra casonan. Por constata cu casonan a subi durante e ultimo anja ainke a emplea mas hende. Parlamentario Wyatt-Ras a expresa cu na momento cu cuminsa registra, mas hende ta meld y ta señala mas y mas caso. Mas duna informacion, mas sinja profesionalnan pa meld mas casonan lo ser manda pa e buro. E

P’esey mes no ta berdad caminda cu ta bisa cu e gobierno aki ta yega soluciona cos y no tabatin nada den pasado. Hopi ya cana a wordo haci den pasado y dor di gobierno anterior y tin cu sigui dor di e gobierno aki.

Den Parlamento tin miembro ta yama otro pa hipocrita ora cu ta critica. Parlamentario Wyatt-Ras no ta di acuerdo cu esaki, pasobra su rol ta eynan pa critica, hasta su propio gobierno. Wyatt-Ras no mester bay sinta den comisionnan pa asina ta na altura di ehecucion di e plan. Su trabou parlamentario ta si scucha y cuestiona si gobierno ta cumpli.

Antes diferente instancia y stakeholder tabata presenta na Parlamento pa duna nan informacion y inkietudnan. E programa Stop Awor a ser presenta na Parlamento dor di stakeholders. Sigur ora di ehecuta e plan social aki, lo bin inkietudnan y e posibilidad mester t’ey cu Parlamentarionan por scucha nan. Wyatt-Ras ta garantisa cu e t’ey pa scucha y lo keda boga pa e sector social y miho bida pa nos hendenan, specialmente esunnan vulnerabel y esunnan den dificiltad. Pesey mes Wyatt-Ras apesar cu e no ta aproba e palabra crisis a aproba sosten e fondo cu lo ser crea pa atende cu e area social. Un cantidad ta pa proyectonan cu AVP a entama y cu lo mester continua.

P’esey mes fraccion di AVP a entrega un amienda pa evalua ehecucion di e fondo cada kwartaal, cual amienda a ricibi sosten unanime y asina tambe fraccion a duna sosten na e fondo cu a ser aproba na un forma unanime.

Comments

comments