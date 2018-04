Apple ta presenta su iPad di mas nobo specialmente pa studiantenan

TECNOLOGIA

CALIFORNIA, Merca- E compania tecnologico Apple a presenta un iPad nobo, compatibel cu potloodnan digital. Esaki lo ta disponibel na un prijs mas barata pa scolnan como tambe pa studiantenan. Asina e ta busca manera pa ta competitivo cu su rivalnan ariba e mercado educativo.

Den un evento celebra na Chicago, e compania estableci na Cupertino, California a bisa cu el a actualisa su modelo di 9.7 inchicu un sensor tactil di mas resolucion, cual ta permiti e uzo di e Apple Pencil, dirigi inicialmente na e Ipad Pro y e potlood di Crayon, di e marca Logitech.

Desde 2012, Apple no tabata realisa un evento dirigi na e ambito educativo na Merca. El a informa cu e dispositivo lo tin un prijs di 329 dollar pa e publico general y 299 pa scolnan, mientras cu e potlood nativo lo baha di 99 pa 89 dollar.

E producto nobo aki por wordo bestel caba y lo cuminsa yega e siman aki den mas di 25 pais y region, entre cual Spaña y Merca. Latinoamerica ainda no lo bin na beurt.

E vicepresidente di Marketing di Productonan di Apple, Greg Joswiak, a splica cu e tablet tin e potencia di chip A10 fusion, un pantaya retino grandi, camaranan avansa y sensornan “cu ta permiti experencianan increibel di un realidad aumenta cu directamente ta imposibel cu otro dispositivonan.

E software tambe a wordo destaca durante e presentacion, unda cu e director di Apple, Tim Cook, a bisa cu e compania “ta na un crusada di tecnologia y arte liberal”, cual ta permiti “pa amplia e creatividad” mediante su productonan.

Cu Apple School Manager, e docente por duna les riba iPadnan cu lo ta habri pa mas di un usuario mientras cu Classroom lo por controla e dispositivo remotamente, observa kico e alumnonan ta haci of retransmiti esaki via Apple TV.

Schoolwork ta ariba e iCloud y gratis, tin como obhetivo mustra e maestronan e progreso di su studiantenan, un informacion cu e responsabelnan di Apple a señala cu lo keda priva sin acceso pa otro personanan of pa e compania.

Tambe, Apple a actualisa su coleccion iWork, cu versionnan nobo di su aplicacionnan Pages, Numbers y Keynote pa esakinan ta compatibel cu e potlood original di e compania. El a agrega cu su usuarionan lo por haci anotacionnan via su tool Smart Anotation pa Pages, manera un correccion ariba su trabao.

Cu e presentacion aki, Apple ta busca manera pa gana tereno riba e mercado educativo na su rival Google. E Chromebook di Google cada biaha ta wordo uza mas y mas den klas na Merca y tambe Microsoft cu ta conta cu miyones di usuario.

