Apple ta confirma vulnerabilidad di su aparatonan

TECNOLOGIA

E empresa Apple a admiti den un comunicado e vulnerabilidad crítico di e procesornan cu algun di su dispositivonan ta uza. E compania Mericano a detaya cu e codigonan malicioso Meltdown y Spectre ” ta wordo aplica ariba tur e computernan moderno y ta afecta casi tur e dispositivonan informatico y sistemanan operativo.

“Tur e sistemanan Mac y dispositivo iOS ta afecta”, e gigante tecnologico a indica. No obstante, el a enfatisa cu e actualmente “no tin” casonan registra unda cu e malware ta probecha di e vulnerabilidad pa infecta usuarionan.

Door di e ehecucion di hopi di e virusnan aki ta rekeri di un anti virus den e dispositivo Mac of iOS, Apple ta recomenda pa “descarga solamente e software for di fuentenan confiabel”, manra App Store.

E compania cu base na California a detaya cu Meltdown y Spectre ta probecha un caracteristica moderno di rendimento di e unidad central di proceso (CPU) yama ehecucion speculativo. Esaki ta pa mehora e speed di e CPU, operando mas di un instrucción na mes momento, incluso den un orden diferente di ora cu e yega na e CPU.

E virusnan ya mencina ta abusa di e ehecucion speculativo pa tin acceso na e memoria privilegia desde un proceso di usuario menos privilegia, manera un aplicación malicioso cu ya caba ta operando den un dispositivo, el a splica.

Según expertonan ta splica, ambos vulnerabilidad e intruso ta horta tur e informacion warda den e dispositivo, incluyendo e datonan codificia of passwoord di cuentanan bancario.

Meltdown ta opera den computernan cu processor Intel y Spectre, den tablet y smartphonenan. E malwarenan aki ta un peliger grandi, mas cu tur, pa e corporacionnan y institucionnan estatal.

Door di e gravedad di e problema, Intel a priminti di actualisa su ekiponan pa coregi e vulnerabilidad prome cu e siman aki finalisa. Google y Microsoft tambe a compromete nan mes di desaroya un codifier pa defende su mes di e virus.

Fuente: https://actualidad.rt.com/