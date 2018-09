App di control di prijs ta duna e consumidor miho bista di e prijs di producto

Departamento di Asuntonan Economico ta haya hendeann cu ta laga nan comentario atras, y asina mes e departamento ta acera uno pa uno, pa contesta nan comentario. E app ta wordo actualisa cu cada publicacion. Sra.Suhaila Maduro di Departamento di Asuntonan Economico cu e relato.

E consumidor por conta riba e app Control di Prijs akinan, pa e prijsnan. Basicamente e app ta esun cu ta indica e consumidor, cuanto e producto ta y cuanto mester paga p’e. Tin caminda cu sa pasa cu Departamento di Asuntonan Economico cu tin producto ariba mercado, cu no tin control maximo y pa esey ta haci calculacion ariba nan.

Pa e hendenan cu no por baha e app, e persona por tuma contacto cu Departamento di Asuntonan Economico, pa asina por tuma contacto via email, cu e lista cu ta vigente. E number di telefon di DEZ ta 521- 2400 y semper por mand’e via email si no tin e app. Tambe ariba Facebook di Departamento di Asuntonan Economico, tambe ta duna varios informacion di e departamento.

Pa loke ta e comunicacion entre Departamento di Asuntonan Economico y e doño di supermercadonan, Sra. Maduro a splica cu nan tin un bon comunicacion cu e doñonan di supermercado tambe ta uzando e app, pa nan tene nan mes na e reglanan di control di prijs.

Pero semper tin algun cu no ta atene nan mes na reglanan, pero semper por controla ora di haya kehonan. Departamento di Asuntonan Economico tin e trabao di supermercadonan part den region y asina aki ta zorg pa cada supermercado wordo controla por lo menos un biaha pa luna, door di un controlador.

E comunidad tin e control den su man, y nan mester ta mas critico. A dunanan e macuto di compra y e app di control di prijs, pa asina nan tambe eherce e control y cualke keho nan por yega na departamento di Asuntonan Economico, segun Sra. Suhaila Maduro, di Departamento di Asuntonan Economico.

