App di AZV ta pa evalua e calidad di servicio

AZV for di aña pasa tabata explorando e diferente opcionnan pa bin cu un app, unda cu lo bay midi e servicio di e dunadonan di cuido. Den e trayecto cu AZV tabata bezig cun’e, a pensa ariba un manera facil. Sra. Solange Tchong, vocero di AZV ta amplia.

E trayecto pa logra esaki lo a bin door cu nan tabata pensa di tempo caba pa bin cu un idea facil y practico pa pashent cu ta cana cu mobile phone tur caminda, y lo por duna un opinion na e momento cu e la haya e cuido medico of e trato cu el a haya.

For di aña 2001 Azv ta existi y nunca lo tabata tin e opcion pa duna opinion di e servicio, aunke lo tabata tin algun medicion a traves di e yamadanan di pashent y tambe di e kehonan por escrito cu a wordo haya di e pashentnan. Tabata tin e idea caba pa bin cu e proyecto aki unda cu den e trayecto AZV tabata kier crea un sistema hunto cu HAVA pa encamina e proyecto aki, hunto cu boticanan pa por logra un medicion den conhunto.

Na final di 2017 AZV a propone e sistema di app na HAVA pa rate e servicio di dokternan di cas, den un reunion general. E prome reaccion lo tabata pa haci estudio di e posibilidad aki prome cu por a bin dilanti, caminda cu por haya e forma pa tur e instancianan lo por sinti comodo cu e implementacion di esaki.

E palabracion a cuminsa cu invitacion di miembronan di HAVA cu a wordo haci na AZV, cu e fin di intercambia ideanan cu e topico principal cu pashent di AZV lo por a duna nan opinion inmediato a traves di un app.

AZV lo ta di acuerdo cu e mesun linea di idea di e Minister di Salud, y a manifesta e deseo pa bay over na esaki unda cu awor a yega den un fase cu tin lo bay encamina den conhunto, asina a Sra Tchong di AZV a expresa.

E sistema aki lo ta facil pero tambe mester guia y educa publico riba e uzo corecto den un forma consciente riba e app aki, unda no lo keda primi un boton pa señala keho y foutnan solamente, sino cu e idea ta pa cuminsa haya un prome impresion, anto e ora lo por tin un instrumento pa drenta den combersacion di e dunado di cuido pa wak unda por mehora.

Den caso di tempo di espera por ehempel, unda afspraak cu dokter lo tin un tempo stipula den sala di espera, siendo cu e lo por ta largo pa un hende pero cortico pa otro, pero den todo caso lo por papia riba esaki y AZV lo keda pensa positivo y cu e app aki lo por a bin como un instrumento cu lo yuda azv haya informacion y pa e dunado di cuido di cua forma e pashent ta midi e servicio.

Un App sigur lo yuda duna un bista di cual lo ta e situacion actual, unda cu un keho semper lo por wordo entrega a traves di un carta unda ta expresa cu pashent ta insatisfecho cu e cuido, ya cu keho por escrito semper lo tin un balor of tambe por yama of bay oficina di salud publico pa casonan mas serio.

Sin embargo e app lo keda evalua e factor di e satisfaccion cu pashent lo por tin por ehempel con lo por evalua e servicio di e recepcionista di oficina di dokter cu un medicion di 1 pa 5 strea y depende di e opcion lo bay mustra e satisfaccion di e cliente y alabes AZV lo tuma e coreccion den caso cu tin mester, pasobra lo yega e momento unda cu ta bay haci mas enfasis riba calidad di servicio, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.

