Aplicacion pa Arubalening 2020-2021

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta informa studiantenan cu kier bin na remarca pa un prestamo di estudio “Arubalening” entrante augustus 2020 di e proceso di aplicacion.

Land Aruba ta brinda studiantenan cu kier sigui cu nan estudio na Aruba of den exterior un prestamo pa studia. E prestamo aki yama Arubalening. Intencion di e Arubalening ta pa yuda un studiante cu su gastonan di estudio. E productonan di Arubalening ta consisti di dos componente: un “Startpakket” pa facilita gastonan inicial di estudio y “Termijnuitbetalingen” pa facilita gastonan durante e trayecto di estudio.

Un studiante di Aruba por aplica pa un Arubalening pa studia na Colegio EPI, Instituto Pedagogico Arubano (IPA) of Universidad di Aruba (UA) na Aruba of por aplica pa un Arubalening pa studia na Hulanda, Merca, Canada of otro pais.

Arubalening Portal

Desde aña 2017 aplicacion pa un Arubalening ta bay via di e Arubalening Portal. Via nos website www.ea.aw > Arubalening Portal e studiante mester registra pa un Arubalening Account. Cu su Arubalening Account e studiante por login den e Arubalening Portal pa asina cuminsa cu su proceso di aplicacion.

E proceso di aplicacion pa un Arubalening ta consisti di diferente parti durante cual mester haci entrega di diferente documento di prueba. Henter e proceso di aplicacion inlcuyendo e periodo di evaluacion di e aplicacion ta aproximadamente 3 luna.

E studiante mester percura pa aplica cu un email adres valido cual lo wordo uza pa manda notificacion y informacion importante pa e studiante. Tambe ta rekeri di e studiante cu e ta log in regularmente den su Arubalening Portal pa verifica e status di su aplicacion.

Mas informacion

Pa mas informacion di e productonan di Arubalening, e sumanan di prestamo, henter e procedura di aplicacion, e documentonan necesario y e diferente deadlines pa bin na remarca pa un Arubalening entrante augustus 2020 of januari 2021, mester acudi na website Enseñansa Aruba: www.ea.aw > Arubalening Portal.

Tambe ta sugeri studiantenan pa conecta cu Departamento di Enseñansa Aruba riba Facebook (facebook.com/educationaruba) pa keda na altura di tur informacion.

