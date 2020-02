Aplica pa bira un encuestador durante Censo2020

Manera ta conoci caba Oficina Central di Estadistica (CBS) ta organiza un Conteo general di Poblacion y Vivienda, mihor conoci como Censo. Censo2020 lo tuma lugar di 1 pa 10 di oktober 2020.

E Censo di Persona y Vivienda ta un conteo general di tur esnan cu ta biba na Aruba. E proposito di Censo ta pa haya un bista completo di e manera di biba y e caracteristicanan di e poblacion di Aruba. Censo ta e fuente di informacion mas importante riba e cantidad, structura y caracteristicanan di e poblacion cu ta biba den un pais.

Pa e Censo2020, CBS ta buscando personanan cu kier fungi como encuestador. Un encuestador tin e tarea pa haci entrevista na 40 pa 60 punto di adres durante e periodo menciona.

Rekisitonan pa bira un encuestador:

• Yena e formulario di inscripcion online via nos website www.cbs.aw

• Mester por traha cu un Tablet

• Mester por lesa, scirbi y papia Papiamento, Ingles, Hulandes y Spaño

• Mester tin por lo menos 18 aña di edad

• Mester tin por lo menos un diploma di MAVO

• Ta un residente di Aruba

• Tin un rijbewijs valido y un medio di transporte propio

• Ta compromete su mes pa asisti na 3 training obligatorio

• Ta disponibel durante henter e Censo (1-10 di oktober 2020)

• Ta disponibel pa traha den siman y den weekend y durante oranan di dia, atardi y anochi.

Tur persona cu ta cumpli cu e rekesitonan ya menciona por solicita pa ta un encuestador, tambe pensionadonan, esnan sin trabao y esnan trahando den sector priva, tanten cu nan ta disponibel full time durante e siman di Censo.

Oficina Central di Estadistica (CBS) ta haci un apelacion fuerte na un y tur pa yuda den e trabao noble di traha como encuestador di Censo door di yena e formulario di inscripcion via nos website www.cbs.aw

Pa mas informacion por jama libremente na tel 524-7433, bishita nos pagina di Facebook: The Central Bureau of Statistics Aruba of nos website www.cbs.aw

Pasobra Aruba ta conta riba bo!

