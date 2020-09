Apesar di pandemia: Lotto ta sigui conta cu sosten di pueblo!

Apesar cu nan a keda cera durante tres luna di e pandemia y despues awo a perde 2 ora crucial di benta tur dia, toch e comunidad di Aruba ta sigui sostene Lotto pa Deporte. E fundacion cu ta maneha e loteria riba nos isla a expresa su gradicimento na tur cu ta sigui cumpra nan productonan y asina aporta directamente na desaroyo di deporte riba nos pais. Mientras cu benta ta sigui subi, asina ta e premionan tambe y e chens pa cambia bida di e cumpradonan.

Director di Fundacion Lotto pa Deporte, esta Roland Tuitt MBA, a subraya e rol importante cu nan ta hunga den economia di nos pais. Cu bentanan anual di entre 46 pa 50 miyon florin, e fundacion ta aporta grandemente na nos economia, tanto directamente como indirectamente. Asina anualmente ta paga premionan cu ta 50% di nan benta, pues mas of menos 23 miyon florin ta bay bek den comunidad na premio. Asina ta paga 1 miyon florin pa aña na impuesto, ta paga como 5 miyon florin anualmente na comision pa e mas of menos 180 rebendedonan y sin lubida riba 4 miyon florin cu ta bay directamente na deporte via di Stichting Sportsubsidie Aruba.

Kisas ta bon pa aclaria, cu e decision cua organisacion ta haya subsidio y cuanto e ta haya, no ta un asunto cu ta regarda Fundacion Lotto pa Deporte. Nan rol ta pa organisa e loteria, garantisa entrada y pas’e mensualmente pa e fundacion cu ta subsidia deporte. Ey nan tin reglanan y ta hiba un maneho basa riba e Hunta di Directiva, nombra pa Minister di Deporte. Hopi biaha sa tin e percepcion robes cu ta Fundacion Lotto pa Deporte ta maneha subsidio of donacion na deporte, siendo cu pa hopi aña caba esey no ta asina mas.

Ta bon pa enfatisa cu Lotto di Aruba a conoce un benta di mas cu 41 miyon florin na aña 2013. A nota un aumento barbaro na 2014 alcansando mas di 49 miyon florin. Na aña 2015 e benta a cay un poco na 48 miyon, a cay na 2016 na 47 miyon, pero a bons bek duro na 2017 ora cu a alcansa e suma di Afl. 50.478.681,= na benta total, cu ta representa un crecemento di 6.6% compara cu e aña anterior. Den aña 2018 y 2019 atrobe tin un caida chikito, lagando aña 2017 como e aña modelo y miho den e ultimo decada aki!

Separa di e mas di 110 miyon florin paga na premio e ultimo 5 añanan, Lotto ta afecta nos economia den forma positivo. Fundacion Lotto pa Deporte ta orguyoso cu, hunto cu e compania operado CBNA di Aruba, ta emplea casi 30 trahado, di cual tur ta Arubiano. Di e forma aki e fundacion ta aporta grandemente na nos economia y ta sostene nos hendenan.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega manera; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di un donacion di 4 miyon florin tur aña na e comision di subsidio.

