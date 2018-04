Apesar di pagonan online e cliente mester di su stempel como comprobante

Departamento di Impuesto a haya un bon feedback pa loke ta pagonan online. Nan ta pasando den un transformacion y innovacion di nan departamento cu ta bay tuma luga den fase, caminda cu pagonan online ta tumando luga, pero toch ainda e cliente mester bin Departamento di Impuesto, pa busca nan stempel. Directora di Departamento di Impuesto Sra. Luenne Gomez ta amplia.

Nan ta cuminsa cu pagonan online, pa make sure cu banco lo bay ariba e sistema nobo. Aruba Bank a bay live caba na comienso di aña, cu nan sistema di pago online, caminda un cliente por haci e pago di impuesto den un forma mas specifica udna cu Departamento di Impuesto por reconcilia mas lihe, y esaki a wordo anuncia na cuminsamento di aña. Mescos cu banco di Caribe y CMB cu tambe ta bezig riba esaki y lo wordo anuncia pronto. Den caso di RBC y Caribbean Internacional Bank (CIBC)tambe nan ta cuminsa e aña aki.

Manera cu tur banco ta den e sistema nobo, clientenan por haci nan pago den un forma mas specifica anto e ora no tin bay na oficina di impuesto pa paga personalmente, unda tambe ta bay tuma luga cambionan pa e proximo aña e manera di haci aangifte pa esaki tambe bay online.

Den ley tin 2 tipo di trayecto cu ta cana simultaneamente ora di paga impuesto cu ta sucede mensualmente, por ehempel tin e casonan di BBO, Loonbelasting, BAZV y Casinonan, entre otro e cual tin cu haci pago tur dia 15 cada luna y e aangifte of declaracion di impuesto mester wordo entrega tambe.

Den practica ta sucede cu tin cliente cu ta paga y no ta entrega e aangifte of vice versa, of nan ta haci un pago parcial,anto na base di e 2 trayectonan aki Departamento di Impuesto a cuminsa traha cu e esun di paga pa structura esey un tiki mas miho, y awor ta e turno di e parti di e declaracion unda cu stempel ainda e cliente lo mester haya di oficina di impuesto pa e tin algun comprobante di esaki cu el a entrega su aangifte na tempo.

Ora cu bay over na e sistema digitalisa online, e mes ta e formulario den forma digital y e ta bay haya tambe un comprobante cu e aangifte a wordo entrega ariba e tal fecha specifico. Riba esaki Sra. Luenne Gomez a expresa cu nan kier bay ainda mas leu cu e sistema digitalisa caminda cu na e di 2 fase di e proyecto nan ta bezig cu e creacion di un portal, unda e cliente por tin acceso y pa nan por tin un bista riba nan situacion di pago y cobransanan cu a wordo saca, cu ta nobo.

Cliente por wak su mesun debenan cu ta habri, e por cera un areglo di pago, e por haci su mesun aangifte. Esaki ta e trayecto cu impuesto ta canando riba dje y cu poco poco lo wordo implementa.

Den caso cu cliente no a bay busca e stempel tin chance di haya un boet, unda cu departamento di impuesto mester a match e pago cu e aagifte y si ta mira cu tin e pago pero e declaracion no t’ey e ora nan lo saca un cobransa cu un boet inclui.

Ta consehabel semper pa clientenan pasa entrega e aangifte pa haya e stempel pero no solamente esaki sino cu mester e stempel riba e formulario original cu el a wordo entrega. Tin hende cu ta pone nan aangifte den post, tur esakinan ta wordo saca diariamente pa hiba e oficina.

Tin companianan di Corsou cu ta duna servicio na companianan na Aruba cu ta manda pidi un scan via email y e servicio aki departamento di impuesto por duna y ta haci tur cos cu por brinda na e clientenan un tiki mas comfort pa ora ta trata di entrega di e formularionan.

Ora e tema di stempel lo por a keda cla cu ainda ta keda un mortificacion, esaki sigur lo bin facilita e proceso y e ta menos trabou pa clientenan pero tambe pa e trahadonan di departamento di impuesto caminda cu nan ta bezig riba esaki, aunke ta depende di e presupuesto cu tin disponibel pero por mira cu e di 2 fase di e proyecto, tur dos ta depende di presupuesto 2018, na cuminsamento na Augustus y keto bay na Januari 2019 por cuminsa pilot cu e impuestonan mensual.

Pronto comerciantenan lo scapa di e dolor di cabes aki, y ta considera un avance hopi grandi no solo pa Departamento di impuesto pero pa Enter Aruba tambe, como un development cu ta sucede riba tereno di innovacion den tur e departamentonan di gobierno pa facilita e proceso pa cliente por cumpli cu su deber.

Den caso di pago di impuesto e cliente no mester Sali fi su cas of trabou pa para den rij pa haci e pago siendo cu esaki tabata kita hopi tempo di dje, y esey no ta tuma luga mas y kier di e manera aki stimula clientenan, aunke ta representa un gasto pa logra tur e tecnologia aki pero mester a haci pa e bienestar di e comunidad.

Clientenan mester zorg pa entrega e aangifte inmediatamente despues di e pago online, prome di cada dia 15 di cada luna, of por laga e formulario na e casita di e post pa e por haya su stempel .

Lo ta hayando un hopi bon respuesta cu pagonan online solamente ta falta pa keda cla cu e formulario den digital unda cu sistema di stempel tambe lo cay afo, pero tanten cu esaki a sucede mester trece e formulario na oficina di impuesto y ta hopi gradici di cumpli cu esaki, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz.

Cada comerciante ora di entrega su aangifte of e pone den su postbus, zorg pa e pago tambe sosode online y ora ta druk, ta pensando pa bin cu’n fastlane. Tabata tin piekperiode unda cu e e cliente ta entrega un formulario of haci un pago. Departamento di Impuesto kier stimula mas tanto pago online. Nan a haya bon feedback cu esaki ta bayendo hopi bon. E siguiente paso ta pa zorg cu tur pago ta online y tur formulario ta digitalisa. Asina Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto a finalisa bisando.

Comments

comments